Kucağında bebekle dilendiği zannedildi gerçek çok geçmeden ortaya çıktı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik yapılan denetimlerde, kundağa sarılı bez oyuncak ile dilencilik yapan kadın, polis ekiplerine teslim edildi.

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Kucağında bebekle dilendiği zannedildi gerçek çok geçmeden ortaya çıktı!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dilencilere yönelik gelen şikayetler üzerine ekipler harekete geçti. Sokakta dilenen kişiler hakkında işlem yapılırken bir kadının kucağındaki bebek ise polis ekipleri de dahil herkesi hayrete düşürdü.

Kucağında bebekle dilendiği zannedildi gerçek çok geçmeden ortaya çıktı!

BEBEK YERİNE OYUNCAK AYI ÇIKTI

Vatandaşlardan ve araç sürücülerinden gelen şikayetler üzerine Bülent Ecevit Bulvarı Cumhuriyet Parkı önündeki ışıklı kavşakta dilenen kadının kucağında tuttuğu bebek, oyuncak çıktı.

Kucağında bebekle dilendiği zannedildi gerçek çok geçmeden ortaya çıktı!

KUNDAĞI AÇMAMAK İÇİN DİRENDİ

Kaldırımlarda kundağa sarılı bir bebekle vatandaşlardan para dilenen kadını yakalayan zabıta ekipleri kundağı açtırınca, çevredeki vatandaşlar büyük şok yaşadı. Kundağı açmamak için direnen ve oyuncak ayıyı bir beze sararak dilendiği tespit edilen kadın hakkında, polis ekipleri nezaretinde Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.

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