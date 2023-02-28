Enkaz altında kalan kızının elini bırakmamıştı! Ebru Yaşar, Mesut Hançer'e ev aldı!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem felaketi 11 ilde yıkım yarattı. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Mesut Hançer isimli baba, enkaz altında kalan kızı Irmak Hançer'in elini bırakmamış, o ana ilişkin fotoğraf depremin en acı yüzünü tüm dünyaya göstermişti.

EBRU YAŞAR EV SÖZÜ VERMİŞTİ

Yaşanan acı olay sonrası sanatçı Ebru Yaşar, Mesut Hançer ve ailesine ev alacağı sözünü vermişti. Yaşar verdiği sözü tutarak, Hançer ve ailesine Ankara'da ev aldı.

Ebru Yaşar ve Necat Gülseven çifti, aileye söz verdikleri daireyi kısa sürede dayalı döşeli olarak teslim etti. Yeni bir yaşam kurmaya çalışan ailenin yerleştiği daire görüntülendi.

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BİR RESSAM, BABA VE KIZININ OLDUĞU TABLO HEDİYE ETTİ

Mesut Hançer, bir ressamın kendisine hediye ettiği, kızı Irmak Leyla'nın melek olarak resmedildiği tabloyu da yeni evinin salonuna astı.

"BU ACI TARİF EDİLEMEZ"

Hançer, duygularını şu sözlerle anlattı:

"Elini bırakamadım. Kızım yatağında melek gibi uyuyordu. Annemi, kardeşlerimi, yeğenlerimi depremde kaybettim ama hiçbir şey öz çocuğunu gömmekle kıyaslanamaz. Bu acı tarif edilemez."

İLK MİSAFİRİ, FOTOĞRAFI ÇEKEN MUHABİR OLDU

Mesut Hançeri'in ilk misafiri enkaz başında kızıyla fotoğrafını çeken AFP muhabiri Adem Altan oldu.

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Aileye ev alacağı bilgisini geçen haftalarda sosyal medya hesabından paylaşan Yaşar, "Yaşadığımız facianın 7'nci gününde yaralarımızı tek yürek olduk sarmaya çalışıyoruz. Mesut Bey ve kızının yüreğimizi dağlayan bu karesi hafızalarımızdan silinmeyecek. Acılı aileyle görüştük, Ankara’da yaşamak istiyorlar. Biz de en acil şekilde Ankara’da hem evlerini kuracağız, hem de tüm ailenin iş imkanlarını sağlayacağız. Rabbim tüm bu acıyı yaşayan vatandaşlarımızın yardımcısı olsun, yapılan tüm iyilikleri ve duaları kabul etsin" ifadelerini kullanmıştı.