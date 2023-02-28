Korkutan görüntü: Deprem tarlayı ikiye böldü, depo 4 metre aşağı çöktü!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin büyük bir yıkım yarattığı Hatay'da 21 Şubat günü 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin bıraktığı hasarlar da günden güne ortaya çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Antakya ilçesine bağlı Madenboyu köyünde Emir Bozkurt’a ait bir patates çiftliğinden geçen fay hattı, tarlayı ikiye böldü. Tarım için kurulan bir depoda deprem nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

"BİR AN KIYAMET KOPTUĞUNU ZANNETTİK"

Deprem anına şahit olan çiftlik sahibi Emir Bozkurt, şunları söyledi:

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“Deprem olduğu sırada namaz kılmak için abdest alıyordum. Bir sallantı hissettim. Kısa süreli olduğunu düşündüm. Daha sonra sarsıntılar şiddetini arttırarak devam edince ailemi alarak dışarıya koştum. Çok şiddetli bir yağmur başladı, sarsıntılar durmadı ve fay hattı geçtiği için tarla ikiye bölündü. Bir an kıyamet kopuyor zannettim."

Fay hattının geçtiği çiftlik hem havadan hem de karadan görüntülendi.