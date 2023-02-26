Hatay'da görenleri hayrete düşüren olay! Enkazdan çıkarttığı aracının çalıştığını fark edince yollara düştü!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Hatay'da bir vatandaş aracını enkazdan ağır hasarlı olarak çıkarttı. Çalıştığını fark edince tavan kısmını kesip yollara düştü. Yapacak bir şey olmadığını belirten vatandaşı trafikte görenler gözlerine inanamadı!

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Hatay'da görenleri hayrete düşüren olay! Enkazdan çıkarttığı aracının çalıştığını fark edince yollara düştü!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası 11 ilde büyük hasar meydana geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri ve kepçe operatörleri bölgedeki enkazı kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Hatay'da ağır hasar alan illerimizden olurken Hataylı bir vatandaş ise enkaz altından çıkarttığı arabasıyla trafiğe çıktı. Ağır hasarlı olan arabayı trafikte görenler gözlerine inanamadı.

Hatay'da evleri yıkılan 52 yaşındaki Ahmet Oğural isimli bir vatandaş, uzun zaman sonra sonra enkaz altından çıkardığı yarım otomobili ile trafiğe çıktı. Otomobiliyle erzak almaya giden Oğural, “Tehlikeli ama yapacak bir şey yok, imkanlar böyle” dedi.

Hatay'da görenleri hayrete düşüren olay! Enkazdan aracını çıkarttı çalıştığını fark edince yollara düştü!

ARACIN ÇALIŞTIĞINI FARK EDİNCE YOLLARA DÜŞTÜ

Deprem sonrası en büyük hasarı alan illerden olan Hatay Antakya’da inşaat ustalığı yapan Ahmet Oğural ve ailesi deprem nedeniyle Yeşilköy Mahallesi’nde yıkılan evlerinden canlarını zor kurtardı. Günler sonra enkaz altında kalan otomobilini Ukraynalı arama kurtarma ekibiyle çıkartmayı başaran vatandaş otomobilin tavan kısmını kesti. Aracın çalıştığını fark eden Oğural yakınlarıyla birlikte erzak almak için trafiğe düştü.

Hatay'da görenleri hayrete düşüren olay! Enkazdan aracını çıkarttı çalıştığını fark edince yollara düştü!

YAPACAK BİR ŞEY YOK

Görenleri hayrete düşüren otomobilin sahibi, “Deprem nedeniyle evimiz yıkıldı. Sarsıntı olduktan sonra aracın anahtarını alarak hemen evden ayrıldık. Enkaz altında kalmaktan canımızı kurtardık ama otomobilim enkaz altında kaldı. Günler sonra Ukraynalı bir arama kurtarma ekibiyle aracı çıkardık. Tavan kısmını kestik, çalıştığını fark ettik. Motor gibi kullanıyoruz. Şimdi merkeze bu araçla gidip erzak alacağız. Tehlikeli bir yoluculuk ama yapacak bir şey yok, imkanlarımız bu şekilde” dedi.

Hatay'da görenleri hayrete düşüren olay! Enkazdan aracını çıkarttı çalıştığını fark edince yollara düştü!

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