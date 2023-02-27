Kamyonetin kasasında araba taşıdı! Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde ilginç olay!

İstanbul'da sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçenler gözlerine inanmadı. Aracı çekiciyle götürmek yerine kamyonetin kasasına koymayı tercih ettiler. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına işte böyle yansıdı.

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Kamyonetin kasasında araba taşıdı! Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde ilginç olay!

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) sabah saatlerinde akıl almaz bir olay yaşandı. Seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında taşınan araç görenleri hayrete düşürdü. O anlar kameralara yansırken, akıllara oto sanayi sitesinde çöpe atılan arabayı getirdi.

ÇEKİCİYLE GÖTÜRMEK YERİNE KAMYONETİN KASASINA ATTILAR

FSM Köprüsü Edirne istikametinde seyir halinde olan giden bir kamyonet sürücü, kasasına yerleştirdiği araba görenleri şaşkına çevirdi. Aracın kasasında götürülen arabayı gören sürücüler, ilginç görüntü karşısında cep telefonlarına sarıldı. Sürücüler o anları kaydederken, akıllarla ise geçtiğimiz günlerde yaşanan Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi’nde bulunan bir sanayi sitesindeki çöp konteynırının üstüne bırakılan araba geldi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde ilginç olay! Kamyonetin kasasında araba taşıdı!

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