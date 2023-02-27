Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!

Hafta sonu tatili için Sapanca'ya tatile gelen genç çift Bungalov evlerde tatil yapmak isterken yangın çıktı ve ne yazık ki hayatlarını kaybetti. Ahşap yapıda olduğu belirlenen evde alevler bir anda her yeri sardı. 22 ve 21 yaşlarındaki gençlerin cenazeleri otopsi için Adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan ve birçok kişinin tatil amaçlı bungalov evlerde kalmakta. Hafta sonu tatili amaçlı bungalov evlerden birinde kalan çift çıkan yangın sonucunda hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 22 ve 21 yaşındaki iki gencin hafta sonu tatili için bungalova geldikleri öğrenildi.

TATİL İÇİN CANLARINDAN OLDULAR

Sabah saatlerinde Sapanca ilçesi Şükriye Mahallesi Polat Caddesi üzerinde bulunan bungalov evde meydana geldi. Bilinemeyen bir sebepten evde çıkan yangın her yeri sardı. Bungalovun ahşap yapısını saran alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hafta sonu tatili için geldikleri öğrenilen 22 yaşındaki Doğukan Kaya ve 21 yaşındaki Aleyna Songül Kara çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerince yapılan incelemeler sonrası cenazeleri otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı.

Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!

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