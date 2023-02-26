İstanbul Kadıköy'de feci kaza! Otomobil bariyere ok gibi saplandı: Yaralılar var

Edinilen bilgilere göre kaza saat 00.30 sıralarında İstanbul 1. Çevreyolu Kadıköy istikametinde Hasanpaşa mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 DCN 613 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere saplandı.
YARALILAR VAR
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, araçtan çıkarıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Büyük çaplı maddi hasar oluşan araç, araç çekici yardımı ile yoldan kaldırılırken kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan İstanbul 1. Çevreyolu Kadıköy istikameti yeniden trafiğe açıldı.