Kadıköy'de denetime takılan sürücü haddini aştı! İşini yapan gazetecilerin üzerine yürüdü: "Görüntümü yayınlarsanız size dava açarım"

Edinilen bilgilere göre dün Kadıköy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipler,dün akşam saatlerinde denetim gerçekleştirdi. Araçları durdurarak evrak ve belge kontrolü yapan ekipler, sürücülere alkol testi de yaptı.

ALKOL TESTİ YAPILAN SÜRÜCÜ GÖRÜNTÜLENİNCE KIZDI

Denetimde durdurulan bir sürücünün yapılan alkol testinde 0.43 promil alkollü çıktı. Yasal sınırın altında alkollü olduğu belirlenen sürücüye polis ekipleri ceza uygulamadı. İsmi bilinmeyen şahıs, bu sırada görüntü alarak görevini yapan gazetecilere görüntü aldığı için tepki gösterdi.

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GAZETECİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Sürücü, gazetecilerin üzerine yürüyerek, “Eğer izinsiz şekilde görüntümü yayınlarsanız size dava açarım, haberiniz olsun. Bu da kayda geçsin. Hangi kanalsınız siz, isminiz nedir? Beni çekemezsiniz, kimden izin aldınız? Kişisel verilerimi ihlal ediyorsunuz, siz kimsiniz” ifadelerini kullandı.