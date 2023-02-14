Kadıköy depreme dayanıklı mı? Kadıköy'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Kadıköy Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Kadıköy’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Kadıköy için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 51 ile 12 bin 816 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 22 ile 5 bin 611 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 27 ile 6 bin 783 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Kadıköy depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Kadıköy genelinde çok ağır hasarlı 209, ağır hasarlı 505, orta hasarlı 2 bin 426, Hafif hasarlı ise 6 bin 717 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI 19 MAYIS 3 8 42 204 ACIBADEM 9 20 113 367 BOSTANCI 8 20 96 345 CADDEBOSTAN 6 15 74 260 CAFERAĞA 17 38 196 648 DUMLUPINAR 13 33 152 248 EĞİTİM 18 49 221 396 ERENKÖY 5 12 53 232 FENERBAHÇE 5 15 81 256 FENERYOLU 4 10 49 198 FİKİRTEPE 17 43 207 316 GÖZTEPE 6 14 66 292 HASANPAŞA 18 40 182 405 KOŞUYOLU 6 23 116 280 KOZYATAĞI 3 8 39 208 MERDİVENKÖY 17 42 191 434 OSMANAĞA 16 33 167 481 RASİMPAŞA 18 41 189 518 SAHRAYICEDİT 4 9 46 204 SUADİYE 5 12 68 265 ZÜHTÜPAŞA 11 20 78 160 TOPLAM 209 505 2.426 6.717

Kadıköy'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI 19 MAYIS 5 2 18 38 ACIBADEM 12 6 38 73 BOSTANCI 11 4 35 67 CADDEBOSTAN 6 2 22 43 CAFERAĞA 13 6 39 74 DUMLUPINAR 11 6 31 58 EĞİTİM 15 9 40 75 ERENKÖY 8 3 26 49 FENERBAHÇE 4 1 15 30 FENERYOLU 6 2 21 40 FİKİRTEPE 10 6 29 55 GÖZTEPE 7 3 28 54 HASANPAŞA 16 10 46 87 KOŞUYOLU 2 2 12 26 KOZYATAĞI 5 2 20 40 MERDİVENKÖY 17 9 49 96 OSMANAĞA 10 5 25 46 RASİMPAŞA 12 6 31 58 SAHRAYICEDİT 6 3 24 46 SUADİYE 5 2 19 37 ZÜHTÜPAŞA 9 4 24 43 TOPLAM 190 93 592 1.135

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Kadıköy geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI 19 MAYIS 482 ACIBADEM 953 BOSTANCI 814 CADDEBOSTAN 489 CAFERAĞA 787 DUMLUPINAR 713 EĞİTİM 832 ERENKÖY 581 FENERBAHÇE 446 FENERYOLU 517 FİKİRTEPE 714 GÖZTEPE 627 HASANPAŞA 800 KOŞUYOLU 312 KOZYATAĞI 483 MERDİVENKÖY 1533 OSMANAĞA 349 RASİMPAŞA 617 SAHRAYICEDİT 597 SUADİYE 454 ZÜHTÜPAŞA 485 TOPLAM 13.585

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Kadıköy ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Kadıköy Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Kadıköy’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Kadıköy Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.