Kahramanmaraş'ta 7.4'lük şiddetli depremin ardından yaşanan 10 ilde büyük hasar meydana gelmiş ve çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirilmişti. Son zamanlarda Türkiye'de yaşanan depremler olası Marmara depreminin tekrar gündeme getirerek vatandaşlar güncel deprem haritasını merak ediyor. Her deprem sonrası vatandaşlar yaşadıkları bölgeler ile ilgili deprem fay haritası ve en çok riskli olan yerleri araştırmaya başlıyor. Haberimizde Marmara, İstanbul Fay Haritası ve Deprem Haritası 2023! İşte Marmara bölgesinde deprem riski olan iller...

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MARMARA İSTANBUL FAY HARİTASI VE DEPREM HARİTASI 2023

Kuzey Anadolu Fay Hattı boyunca deprem tehlikesinin olduğu tek yer Marmara depremi olarak belirtilirken, Marmara Denizinde hala bir deprem deprem bekleniyor.

TÜRKİYE RİSKLİ FAY HATTI HARİTASI 2023

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkle olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor. İşte birinci dereceden deprem bölgesi olan iller; İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt..

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İkinci derece deprem bölgesi olan iller; Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.



Üçüncü derece deprem bölgesi olan iller; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

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