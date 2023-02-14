Kağıthane depreme dayanıklı mı? Kağıthane'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlanan kitapçıkta Kağıthane depreme dayanıklı mı? Kağıthane deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Kağıthane’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

YAYINLAMA
Google News
Kağıthane depreme dayanıklı mı? Kağıthane'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Kağıthane Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Kağıthane’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

kapithane-deprem-haritasi-1.jpg

Kağıthane için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 40 ile 11 bin 813 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 41 ile 11 bin 877 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 19 ile 5 bin 543 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

kapithane-deprem-haritasi2.jpg

Kağıthane depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Kağıthane genelinde çok ağır hasarlı 94, ağır hasarlı 275, orta hasarlı 1 bin 727, Hafif hasarlı ise 5 bin 816 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
ÇAĞLAYAN619137462
ÇELİKTEPE41195393
EMNİYET EVLER121783
GÜLTEPE2651204
GÜRSEL822137430
HAMİDİYE31263252
HARMANTEPE31086311
HÜRRİYET41487313
MEHMET AKİF ERSOY1025112243
MERKEZ1131162459
NURTEPE925123326
ORTABAYIR3867276
SEYRANTEPE31071286
SULTAN SELİM3974356
ŞİRİNTEPE2855229
TALATPAŞA1232178529
TELSİZLER2541173
YAHYA KEMAL621125304
YEŞİLCE2546187
TOPLAM942751.7275.816

Kağıthane'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

1-001.png

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Kağıthane geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
ÇAĞLAYAN717
ÇELİKTEPE480
EMNİYET EVLERİ106
GÜLTEPE224
GÜRSEL774
HAMİDİYE835
HARMANTEPE328
HÜRRİYET394
MEHMET AKİF ERSOY908
MERKEZ722
NURTEPE865
ORTABAYIR342
SEYRANTEPE410
SULTAN SELİM442
ŞİRİNTEPE349
TALATPAŞA1.049
TELSİZLER180
YAHYA607
YEŞİLCE176
TOPLAM9.908

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Kağıthane ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Kağıthane Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Kağıthane’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

kapithane-deprem-haritasi-3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Kağıthane Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Pendik depreme dayanıklı mı? Pendik'te deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Pendik depreme dayanıklı mı? Pendik'te deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Pendik Belediyesi depremzedeler için seferber oldu! 78'inci yardım tırı yola çıktı
Pendik Belediyesi depremzedeler için seferber oldu! 78'inci yardım tırı yola çıktı
Tuzla'dan Hatay'a uzanan eller hayat kurtardı! Tuzla Belediyesi ekipleri 44 saat sonra bir can daha kurtardı! Şadi Yazıcı paylaştı!
Tuzla'dan Hatay'a uzanan eller hayat kurtardı! Tuzla Belediyesi ekipleri 44 saat sonra bir can daha kurtardı! Şadi Yazıcı paylaştı!
Pendik Belediyesi deprem bölgesinde! 20 kişilik ikinci arama kurtarma ekibi ve iş makinelerı ile seferber oldu!
Pendik Belediyesi deprem bölgesinde! 20 kişilik ikinci arama kurtarma ekibi ve iş makinelerı ile seferber oldu!
Son Haberler
Samuel Ballet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Ballet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samuel Ballet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samuel Ballet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roman Buess kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Buess Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roman Buess kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roman Buess Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Haluk Levent kaza geçirdi!
Haluk Levent kaza geçirdi!
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
PEAK ekipleri Hatay'da 58 saat sonra bir mucize kurtuluş daha gerçekleştirdi
PEAK ekipleri Hatay'da 58 saat sonra bir mucize kurtuluş daha gerçekleştirdi
Pendik'te yardım seferberliği! Belediye yetkilileri son durumu açıkladı; En fazla ısıtıcı ve jeneratöre ihtiyaç var
Pendik'te yardım seferberliği! Belediye yetkilileri son durumu açıkladı; En fazla ısıtıcı ve jeneratöre ihtiyaç var
Alpi Diş Hastanelerinden depremzedelere yardım! Tırlar yola çıktı!
Alpi Diş Hastanelerinden depremzedelere yardım! Tırlar yola çıktı!
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Pendik Belediyesi Arama Kurtarma (PEAK) ekipleri Hatay'da!
Pendik Belediyesi Arama Kurtarma (PEAK) ekipleri Hatay'da!
Tuzla Belediyesi deprem bölgesine yardım eli uzattı!
Tuzla Belediyesi deprem bölgesine yardım eli uzattı!
Pendikli vatandaşlar Kızılay kan merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu!
Pendikli vatandaşlar Kızılay kan merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?