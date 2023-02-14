Üsküdar depreme dayanıklı mı? Üsküdar'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlanan kitapçıkta Üsküdar depreme dayanıklı mı? Üsküdar deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Üsküdar’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Üsküdar depreme dayanıklı mı? Üsküdar'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Üsküdar Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Üsküdar’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

skudar-deprem-haritasi1.jpg

Üsküdar için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 33 ile 13 bin 864 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 52 ile 21 bin 489 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 15 ile 6 bin 378 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

skudar-deprem-haritasi2.jpg

Üsküdar depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Üsküdar genelinde çok ağır hasarlı 146, ağır hasarlı 493, orta hasarlı 3 bin 341, Hafif hasarlı ise 9 bin 610 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
ACIBADEM2638185
AHMEDİYE3746164
ALTUNİZADE2852197
AZİZ MAHMUT HÜDAYİ71693240
BAHÇELİEVLER629154419
BARBAROS2744152
BEYLERBEYİ41498218
BULGURLU1551253
BURHANİYE417132364
CUMHURİYET3884386
ÇENGELKÖY724171402
FERAH623149358
GÜZELTEPE312106283
İCADİYE617106341
KANDİLLİ1647113
KISIKLI417128373
KİRAZLITEPE624158351
KULELİ163793
KUZGUNCUK416109264
KÜÇÜKÇAMLICA524157364
KÜÇÜKSU313100276
KÜPLÜCE517142357
MEHMET AKİF ERSOY522168416
MİMAR SİNAN1227131342
MURATREİS41167259
SALACAK4856199
SELAMİ ALİ3953203
SELİMİYE61676208
SULTANTEPE71578222
ÜNALAN824173507
VALİDE-İ ATİK51382316
YAVUZTÜRK527220612
ZEYNEP KAMİL2535173
TOPLAM1464933.3419.610

Üsküdar'da ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
ACIBADEM211328
AHMEDİYE31918
ALTUNİZADE10616
AZİZ MAHMUT HÜDAYİ421325
BAHÇELİEVLER211130
BARBAROS21819
BEYLERBEYİ00413
BULGURLU10618
BURHANİYE101024
CUMHURİYET211128
ÇENGELKÖY211127
FERAH531942
GÜZELTEPE10617
İCADİYE511531
KANDİLLİ0001
KISIKLI211027
KİRAZLITEPE321431
KULELİ0004
KUZGUNCUK10511
KÜÇÜKÇAMLICA00725
KÜÇÜKSU10418
KÜPLÜCE211126
MEHMET AKİF ERSOY311332
MİMAR SİNAN1162958
MURATREİS631632
SALACAK32920
SELAMİ ALİ421225
SELİMİYE31816
SULTANTEPE631835
ÜNALAN732351
VALİDE-İ ATİK731939
YAVUZTÜRK211542
ZEYNEP KAMİL311020
TOPLAM9542365849

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Üsküdar geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
ACIBADEM385
AHMEDİYE312
ALTUNİZADE895
AZİZ MAHMUT HÜDAYİ171
BAHÇELİEVLER395
BARBAROS478
BEYLERBEYİ330
BULGURLU627
BURHANİYE605
CUMHURİYET693
ÇENGELKÖY320
FERAH332
GÜZELTEPE168
İCADİYE782
KANDİLLİ159
KISIKLI471
KİRAZLITEPE120
KULELİ172
KUZGUNCUK268
KÜÇÜKÇAMLICA466
KÜÇÜKSU358
KÜPLÜCE228
MEHMET AKİF ERSOY308
MİMAR SİNAN722
MURATREİS420
SALACAK908
SELAMİ ALİ295
SELİMİYE326
SULTANTEPE888
ÜNALAN915
VALİDE-İ ATİK942
YAVUZTÜRK387
ZEYNEP KAMİL241
TOPLAM15.087

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Üsküdar ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Üsküdar Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Üsküdar’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

skudar-deprem-haritasi3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Üsküdar Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

İstanbul İlçe İlçe Deprem Risk Haritası

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