Üsküdar depreme dayanıklı mı? Üsküdar'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Üsküdar Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Üsküdar’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Üsküdar için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 33 ile 13 bin 864 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 52 ile 21 bin 489 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 15 ile 6 bin 378 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Üsküdar depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Üsküdar genelinde çok ağır hasarlı 146, ağır hasarlı 493, orta hasarlı 3 bin 341, Hafif hasarlı ise 9 bin 610 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI ACIBADEM 2 6 38 185 AHMEDİYE 3 7 46 164 ALTUNİZADE 2 8 52 197 AZİZ MAHMUT HÜDAYİ 7 16 93 240 BAHÇELİEVLER 6 29 154 419 BARBAROS 2 7 44 152 BEYLERBEYİ 4 14 98 218 BULGURLU 1 5 51 253 BURHANİYE 4 17 132 364 CUMHURİYET 3 8 84 386 ÇENGELKÖY 7 24 171 402 FERAH 6 23 149 358 GÜZELTEPE 3 12 106 283 İCADİYE 6 17 106 341 KANDİLLİ 1 6 47 113 KISIKLI 4 17 128 373 KİRAZLITEPE 6 24 158 351 KULELİ 1 6 37 93 KUZGUNCUK 4 16 109 264 KÜÇÜKÇAMLICA 5 24 157 364 KÜÇÜKSU 3 13 100 276 KÜPLÜCE 5 17 142 357 MEHMET AKİF ERSOY 5 22 168 416 MİMAR SİNAN 12 27 131 342 MURATREİS 4 11 67 259 SALACAK 4 8 56 199 SELAMİ ALİ 3 9 53 203 SELİMİYE 6 16 76 208 SULTANTEPE 7 15 78 222 ÜNALAN 8 24 173 507 VALİDE-İ ATİK 5 13 82 316 YAVUZTÜRK 5 27 220 612 ZEYNEP KAMİL 2 5 35 173 TOPLAM 146 493 3.341 9.610

Üsküdar'da ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI ACIBADEM 2 1 13 28 AHMEDİYE 3 1 9 18 ALTUNİZADE 1 0 6 16 AZİZ MAHMUT HÜDAYİ 4 2 13 25 BAHÇELİEVLER 2 1 11 30 BARBAROS 2 1 8 19 BEYLERBEYİ 0 0 4 13 BULGURLU 1 0 6 18 BURHANİYE 1 0 10 24 CUMHURİYET 2 1 11 28 ÇENGELKÖY 2 1 11 27 FERAH 5 3 19 42 GÜZELTEPE 1 0 6 17 İCADİYE 5 1 15 31 KANDİLLİ 0 0 0 1 KISIKLI 2 1 10 27 KİRAZLITEPE 3 2 14 31 KULELİ 0 0 0 4 KUZGUNCUK 1 0 5 11 KÜÇÜKÇAMLICA 0 0 7 25 KÜÇÜKSU 1 0 4 18 KÜPLÜCE 2 1 11 26 MEHMET AKİF ERSOY 3 1 13 32 MİMAR SİNAN 11 6 29 58 MURATREİS 6 3 16 32 SALACAK 3 2 9 20 SELAMİ ALİ 4 2 12 25 SELİMİYE 3 1 8 16 SULTANTEPE 6 3 18 35 ÜNALAN 7 3 23 51 VALİDE-İ ATİK 7 3 19 39 YAVUZTÜRK 2 1 15 42 ZEYNEP KAMİL 3 1 10 20 TOPLAM 95 42 365 849

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Üsküdar geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI ACIBADEM 385 AHMEDİYE 312 ALTUNİZADE 895 AZİZ MAHMUT HÜDAYİ 171 BAHÇELİEVLER 395 BARBAROS 478 BEYLERBEYİ 330 BULGURLU 627 BURHANİYE 605 CUMHURİYET 693 ÇENGELKÖY 320 FERAH 332 GÜZELTEPE 168 İCADİYE 782 KANDİLLİ 159 KISIKLI 471 KİRAZLITEPE 120 KULELİ 172 KUZGUNCUK 268 KÜÇÜKÇAMLICA 466 KÜÇÜKSU 358 KÜPLÜCE 228 MEHMET AKİF ERSOY 308 MİMAR SİNAN 722 MURATREİS 420 SALACAK 908 SELAMİ ALİ 295 SELİMİYE 326 SULTANTEPE 888 ÜNALAN 915 VALİDE-İ ATİK 942 YAVUZTÜRK 387 ZEYNEP KAMİL 241 TOPLAM 15.087

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Üsküdar ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Üsküdar Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Üsküdar’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Üsküdar Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

İstanbul İlçe İlçe Deprem Risk Haritası