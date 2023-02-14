Şile depreme dayanıklı mı? Şile'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlanan kitapçıkta Şile depreme dayanıklı mı? Şile deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Şile’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Şile depreme dayanıklı mı? Şile'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Şile Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Şile’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

ile-deprem-haritasi1.jpg

Şile için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 7 ile bin 417 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 59 ile 11 bin 923 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 34 ile 6 bin 762 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

ile-deprem-haritasi2.jpg

Şile depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Şile genelinde çok ağır hasarlı 22, ağır hasarlı 106, orta hasarlı 774, Hafif hasarlı ise 2 bin 402 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
AĞAÇDERE01513
AĞVA MERKEZ1439117
AHMETLİ2638110
AKÇAKESE021240
ALACALI011553
AVCIKORU01617
BALİBEY0350185
BIÇKIDERE131433
BOZGOCA0039
BUCAKLI011033
ÇATAKLI11718
ÇAVUŞ1562209
ÇAYIRBAŞI021760
ÇELEBİ00415
ÇENGİLLİ02719
DARLIK01411
DEĞİRMENÇAYIRI162663
DOĞANCILI011663
ERENLER0025
ESENCELİ0138
GEREDELİ142472
GÖÇE121340
GÖKMAŞLI01822
GÖKSU131232
HACI KASIM00729
HACILLI02820
HASANLI12926
İMRENDERE021548
İMRENLİ021449
İSAKÖY111020
KABAKOZ142375
KADIKÖY0029
KALEM01928
KARABEYLİ01618
KARACAKÖY01725
KARAKİRAZ01723
KARAMANDERE01618
KERVANSARAY01719
KIZILCA131649
KORUCU01413
KÖMÜRLÜK0029
KUMBABA1552154
KURFALLI01930
KURNA00521
MEŞRUTİYET011240
ORUÇOĞLU131636
OSMANKÖY12820
OVACIK01412
SAHİLKÖY022694
SATMAZLI121030
SOFULAR00519
SOĞULLU12923
SORTULLU0138
ŞUAYİPLİ00725
TEKE131641
ULUPELİT121027
ÜVEZLİ00416
YAKA12819
YAYLALI0139
YAZIMANAYIR02720
YENİKÖY01720
YEŞİLVADİ01413
TOPLAM221067742.402

Şile'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
AĞAÇDERE0000
AĞVA MERKEZ0000
AHMETLİ0000
AKÇAKESE0000
ALACALI0000
AVCIKORU0000
BALİBEY0000
BIÇKIDERE0001
BOZGOCA0000
BUCAKLI0000
ÇATAKLI0000
ÇAVUŞ0000
ÇAYIRBAŞI0000
ÇELEBİ0000
ÇENGİLLİ0000
DARLIK0000
DEĞİRMENÇAYIRI0000
DOĞANCILI0000
ERENLER0000
ESENCELİ0000
GEREDELİ0000
GÖÇE0000
GÖKMAŞLI0000
GÖKSU0000
HACI KASIM0000
HACILLI0000
HASANLI0000
İMRENDERE0000
İMRENLİ0000
İSAKÖY0000
KABAKOZ0000
KADIKÖY0000
KALEM0000
KARABEYLİ0000
KARACAKÖY0000
KARAKİRAZ0000
KARAMANDERE0000
KERVANSARAY0000
KIZILCA0000
KORUCU0000
KÖMÜRLÜK0000
KUMBABA0000
KURFALLI0000
KURNA0000
MEŞRUTİYET0000
ORUÇOĞLU0000
OSMANKÖY0000
OVACIK0000
SAHİLKÖY0000
SATMAZLI0000
SOFULAR0000
SOĞULLU0000
SORTULLU0000
ŞUAYİPLİ0000
TEKE0000
ULUPELİT0000
ÜVEZLİ0000
YAKA0000
YAYLALI0000
YAZIMANAYIR0000
YENİKÖY0000
YEŞİLVADİ0000
TOPLAM0001

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Şile geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
AĞAÇDERE6
AĞVA MERKEZ40
AHMETLİ41
AKÇAKESE12
ALACALI13
AVCIKORU5
BALİBEY49
BIÇKIDERE16
BOZGOCA2
BUCAKLI10
ÇATAKLI9
ÇAVUŞ130
ÇAYIRBAŞI18
ÇELEBİ4
ÇENGİLLİ9
DARLIK5
DEĞİRMENÇAYIRI30
DOĞANCILI14
ERENLER2
ESENCELİ4
GEREDELİ28
GÖÇE16
GÖKMAŞLI7
GÖKSU14
HACI KASIM10
HACILLI10
HASANLI12
İMRENDERE10
İMRENLİ10
İSAKÖY11
KABAKOZ19
KADIKÖY2
KALEM10
KARABEYLİ7
KARACAKÖY6
KARAKİRAZ5
KARAMANDERE8
KERVANSARAY7
KIZILCA16
KORUCU4
KÖMÜRLÜK2
KUMBABA56
KURFALLI7
KURNA4
MEŞRUTİYET11
ORUÇOĞLU19
OSMANKÖY10
OVACIK4
SAHİLKÖY23
SATMAZLI11
SOFULAR5
SOĞULLU10
SORTULLU5
ŞUAYİPLİ6
TEKE20
ULUPELİT12
ÜVEZLİ3
YAKA10
YAYLALI4
YAZIMANAYIR9
YENİKÖY10
YEŞİLVADİ4
TOPLAM876

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Şile ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Şile Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Şile’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

ile-deprem-haritasi3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Şile Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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