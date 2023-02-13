Bağcılar depreme dayanıklı mı? Bağcılar'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.
Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Bağcılar Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.
Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.
Bağcılar’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?
Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir
Bağcılar için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 15 ile 6 bin 073 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 67 ile 28 bin 546 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 18 ile 7 bin 828 adet bina olduğu görülüyor.
Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.
Bağcılar depreme dayanıklı mı?
Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Bağcılar genelinde çok ağır hasarlı 796, ağır hasarlı bin 825, orta hasarlı 8 bin 001, Hafif hasarlı ise 15 bin 397 şeklinde yer aldı.
Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.
|MAHALLE ADI
|ÇOK AĞIR
HASARLI
|AĞIR
HASARLI
|ORTA
HASARLI
|HAFİF
HASARLI
|100. YIL
|6
|22
|186
|665
|BAĞLAR
|36
|86
|315
|455
|BARBAROS
|36
|74
|273
|453
|ÇINAR
|45
|86
|360
|720
|DEMİRKAPI
|43
|108
|509
|1013
|EVREN
|54
|144
|657
|1233
|FATİH
|25
|62
|334
|808
|FEVZİ ÇAKMAK
|27
|64
|311
|673
|GÖZTEPE
|19
|53
|287
|683
|GÜNEŞLİ
|47
|114
|507
|961
|HÜRRİYET
|49
|99
|367
|570
|İNÖNÜ
|46
|90
|326
|525
|KAZIM KARABEKİR
|46
|94
|360
|607
|KEMALPAŞA
|20
|50
|284
|682
|KİRAZLI
|51
|119
|501
|902
|MAHMUTBEY
|47
|144
|694
|1.236
|MERKEZ
|26
|52
|221
|434
|SANCAKTEPE
|23
|49
|215
|419
|YAVUZSELİM
|30
|69
|298
|568
|YENİGÜN
|24
|43
|186
|373
|YENİMAHALLE
|29
|73
|332
|634
|YILDIZTEPE
|67
|130
|478
|783
|TOPLAM
|796
|1.825
|8.001
|15.397
Bağcılar'da ne kadar can kaybı olur?
Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.
|MAHALLE ADI
|CAN KAYBI
SAYISI
|AĞIR YARALI
SAYISI
|HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI
|HAFİF YARALI
SAYISI
|100. YIL
|7
|3
|25
|61
|BAĞLAR
|33
|19
|90
|165
|BARBAROS
|50
|28
|133
|242
|ÇINAR
|82
|45
|215
|390
|DEMİRKAPI
|71
|39
|192
|368
|EVREN
|70
|38
|190
|367
|FATİH
|40
|21
|107
|208
|FEVZİ ÇAKMAK
|44
|24
|118
|224
|GÖZTEPE
|25
|15
|71
|144
|GÜNEŞLİ
|71
|39
|190
|358
|HÜRRİYET
|65
|35
|171
|307
|İNÖNÜ
|64
|38
|169
|304
|KAZIM KARABEKİR
|66
|38
|174
|316
|KEMALPAŞA
|30
|16
|81
|160
|KİRAZLI
|76
|42
|203
|380
|MAHMUTBEY
|39
|23
|110
|209
|MERKEZ
|52
|28
|137
|251
|SANCAKTEPE
|35
|19
|92
|171
|YAVUZSELİM
|47
|26
|125
|234
|YENİGÜN
|54
|29
|138
|250
|YENİMAHALLE
|48
|26
|128
|242
|YILDIZTEPE
|110
|61
|289
|518
|TOPLAM
|1.179
|652
|3.148
|5.869
HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.
Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.
Bağcılar geçici barınma risk analizi
Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.
Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Bağcılar ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.
|MAHALLE ADI
|GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
|100. YIL
|1.233
|BAĞLAR
|3.267
|BARBAROS
|2.646
|ÇINAR
|2.548
|DEMİRKAPI
|3.443
|EVREN
|3.236
|FATİH
|2.332
|FEVZİ ÇAKMAK
|2.593
|GÖZTEPE
|1.930
|GÜNEŞLİ
|4.189
|HÜRRİYET
|2.802
|İNÖNÜ
|2.718
|KAZIM KARABEKİR
|3.061
|KEMALPAŞA
|2.045
|KİRAZLI
|4.099
|MAHMUTBEY
|1.740
|MERKEZ
|2.323
|SANCAKTEPE
|1.620
|YAVUZSELİM
|2.432
|YENİGÜN
|2.068
|YENİMAHALLE
|2.821
|YILDIZTEPE
|4.367
|TOPLAM
|59.513
Bağcılar Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?
Bu raporun yayınlamasıyla Bağcılar’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.
Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Bağcılar Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.