Bağcılar depreme dayanıklı mı? Bağcılar'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Bağcılar Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Bağcılar’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Bağcılar için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 15 ile 6 bin 073 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 67 ile 28 bin 546 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 18 ile 7 bin 828 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Bağcılar depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Bağcılar genelinde çok ağır hasarlı 796, ağır hasarlı bin 825, orta hasarlı 8 bin 001, Hafif hasarlı ise 15 bin 397 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI 100. YIL 6 22 186 665 BAĞLAR 36 86 315 455 BARBAROS 36 74 273 453 ÇINAR 45 86 360 720 DEMİRKAPI 43 108 509 1013 EVREN 54 144 657 1233 FATİH 25 62 334 808 FEVZİ ÇAKMAK 27 64 311 673 GÖZTEPE 19 53 287 683 GÜNEŞLİ 47 114 507 961 HÜRRİYET 49 99 367 570 İNÖNÜ 46 90 326 525 KAZIM KARABEKİR 46 94 360 607 KEMALPAŞA 20 50 284 682 KİRAZLI 51 119 501 902 MAHMUTBEY 47 144 694 1.236 MERKEZ 26 52 221 434 SANCAKTEPE 23 49 215 419 YAVUZSELİM 30 69 298 568 YENİGÜN 24 43 186 373 YENİMAHALLE 29 73 332 634 YILDIZTEPE 67 130 478 783 TOPLAM 796 1.825 8.001 15.397

Bağcılar'da ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI 100. YIL 7 3 25 61 BAĞLAR 33 19 90 165 BARBAROS 50 28 133 242 ÇINAR 82 45 215 390 DEMİRKAPI 71 39 192 368 EVREN 70 38 190 367 FATİH 40 21 107 208 FEVZİ ÇAKMAK 44 24 118 224 GÖZTEPE 25 15 71 144 GÜNEŞLİ 71 39 190 358 HÜRRİYET 65 35 171 307 İNÖNÜ 64 38 169 304 KAZIM KARABEKİR 66 38 174 316 KEMALPAŞA 30 16 81 160 KİRAZLI 76 42 203 380 MAHMUTBEY 39 23 110 209 MERKEZ 52 28 137 251 SANCAKTEPE 35 19 92 171 YAVUZSELİM 47 26 125 234 YENİGÜN 54 29 138 250 YENİMAHALLE 48 26 128 242 YILDIZTEPE 110 61 289 518 TOPLAM 1.179 652 3.148 5.869

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Bağcılar geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Bağcılar ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI 100. YIL 1.233 BAĞLAR 3.267 BARBAROS 2.646 ÇINAR 2.548 DEMİRKAPI 3.443 EVREN 3.236 FATİH 2.332 FEVZİ ÇAKMAK 2.593 GÖZTEPE 1.930 GÜNEŞLİ 4.189 HÜRRİYET 2.802 İNÖNÜ 2.718 KAZIM KARABEKİR 3.061 KEMALPAŞA 2.045 KİRAZLI 4.099 MAHMUTBEY 1.740 MERKEZ 2.323 SANCAKTEPE 1.620 YAVUZSELİM 2.432 YENİGÜN 2.068 YENİMAHALLE 2.821 YILDIZTEPE 4.367 TOPLAM 59.513

Bağcılar Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Bağcılar’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Bağcılar Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.