Bağcılar depreme dayanıklı mı? Bağcılar'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlan kitapçıkta Bağcılar depreme dayanıklı mı? Bağcılar deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Bağcılar’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Bağcılar depreme dayanıklı mı? Bağcılar'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Bağcılar Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Bağcılar’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

screenshot-1-004.jpg

Bağcılar için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 15 ile 6 bin 073 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 67 ile 28 bin 546 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 18 ile 7 bin 828 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Bağcılar depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Bağcılar genelinde çok ağır hasarlı 796, ağır hasarlı bin 825, orta hasarlı 8 bin 001, Hafif hasarlı ise 15 bin 397 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
100. YIL622186665
BAĞLAR3686315455
BARBAROS3674273453
ÇINAR4586360720
DEMİRKAPI431085091013
EVREN541446571233
FATİH2562334808
FEVZİ ÇAKMAK2764311673
GÖZTEPE1953287683
GÜNEŞLİ47114507961
HÜRRİYET4999367570
İNÖNÜ4690326525
KAZIM KARABEKİR4694360607
KEMALPAŞA2050284682
KİRAZLI51119501902
MAHMUTBEY471446941.236
MERKEZ2652221434
SANCAKTEPE2349215419
YAVUZSELİM3069298568
YENİGÜN2443186373
YENİMAHALLE2973332634
YILDIZTEPE67130478783
TOPLAM7961.8258.00115.397

Bağcılar'da ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
100. YIL732561
BAĞLAR331990165
BARBAROS5028133242
ÇINAR8245215390
DEMİRKAPI7139192368
EVREN7038190367
FATİH4021107208
FEVZİ ÇAKMAK4424118224
GÖZTEPE251571144
GÜNEŞLİ7139190358
HÜRRİYET6535171307
İNÖNÜ6438169304
KAZIM KARABEKİR6638174316
KEMALPAŞA301681160
KİRAZLI7642203380
MAHMUTBEY3923110209
MERKEZ5228137251
SANCAKTEPE351992171
YAVUZSELİM4726125234
YENİGÜN5429138250
YENİMAHALLE4826128242
YILDIZTEPE11061289518
TOPLAM1.1796523.1485.869

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Bağcılar geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Bağcılar ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
100. YIL1.233
BAĞLAR3.267
BARBAROS2.646
ÇINAR2.548
DEMİRKAPI3.443
EVREN3.236
FATİH2.332
FEVZİ ÇAKMAK2.593
GÖZTEPE1.930
GÜNEŞLİ4.189
HÜRRİYET2.802
İNÖNÜ2.718
KAZIM KARABEKİR3.061
KEMALPAŞA2.045
KİRAZLI4.099
MAHMUTBEY1.740
MERKEZ2.323
SANCAKTEPE1.620
YAVUZSELİM2.432
YENİGÜN2.068
YENİMAHALLE2.821
YILDIZTEPE4.367
TOPLAM59.513

Bağcılar Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Bağcılar’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

bagcilar-3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Bağcılar Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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