Beşiktaş depreme dayanıklı mı? Beşiktaş'ta deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Beşiktaş Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Beşiktaş’ta 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Beşiktaş için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 46 ile 7 bin 272 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 32 ile 5 bin 195 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 22 ile 3 bin 570 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Beşiktaş depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Beşiktaş genelinde çok ağır hasarlı 64, ağır hasarlı 187, orta hasarlı bin 053, Hafif hasarlı ise 3 bin 241 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI ABBASAĞA 2 6 31 111 AKAT 3 11 73 220 ARNAVUTKÖY 1 7 52 164 BALMUMCU 1 3 24 67 BEBEK 2 6 46 143 CİHANNÜMA 3 7 35 110 DİKİLİTAŞ 2 4 25 135 ETİLER 1 4 44 137 GAYRETTEPE 1 3 17 93 KONAKLAR 1 4 28 106 KURUÇEŞME 1 6 38 116 KÜLTÜR 0 2 17 65 LEVAZIM 0 1 7 40 LEVENT 2 8 95 248 MECİDİYE 11 32 127 293 MURADİYE 1 2 12 66 NİSBETİYE 1 2 21 103 ORTAKÖY 7 20 96 239 SİNANPAŞA 8 18 71 169 TÜRKALİ 6 14 62 190 ULUS 1 3 23 88 VİŞNEZADE 5 13 54 170 YILDIZ 4 11 55 168 TOPLAM 64 187 1.053 3.241

Beşiktaş'ta ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI ABBASAĞA 1 1 4 9 AKAT 1 1 5 14 ARNAVUTKÖY 0 0 0 4 BALMUMCU 0 0 1 3 BEBEK 0 0 2 5 CİHANNÜMA 2 1 5 10 DİKİLİTAŞ 2 1 7 16 ETİLER 0 0 2 8 GAYRETTEPE 1 0 6 13 KONAKLAR 0 0 4 10 KURUÇEŞME 0 0 0 3 KÜLTÜR 0 0 1 2 LEVAZIM 0 0 1 4 LEVENT 0 0 1 4 MECİDİYE 6 4 17 38 MURADİYE 1 0 3 6 NİSBETİYE 0 0 2 7 ORTAKÖY 2 2 9 20 SİNANPAŞA 4 2 10 18 TÜRKALİ 4 2 10 21 ULUS 0 0 1 5 VİŞNEZADE 1 0 4 11 YILDIZ 1 0 4 9 TOPLAM 26 14 99 240

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Beşiktaş geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Beşiktaş ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI ABBASAĞA 136 AKAT 329 ARNAVUTKÖY 90 BALMUMCU 84 BEBEK 114 CİHANNÜMA 119 DİKİLİTAŞ 207 ETİLER 201 GAYRETTEPE 178 KONAKLAR 230 KURUÇEŞME 74 KÜLTÜR 64 LEVAZIM 74 LEVENT 105 MECİDİYE 525 MURADİYE 69 NİSBETİYE 143 ORTAKÖY 143 SİNANPAŞA 147 TÜRKALİ 333 ULUS 125 VİŞNEZADE 214 YILDIZ 169 TOPLAM 4.096

Beşiktaş Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Beşiktaş’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Beşiktaş Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.