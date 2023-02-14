Şişli depreme dayanıklı mı? Şişli'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlanan kitapçıkta Şişli depreme dayanıklı mı? Şişli deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Şişli’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Şişli depreme dayanıklı mı? Şişli'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Şişli Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Şişli’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

isli-deprem-haritasi.jpg

Şişli için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 8 ile bin 601 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 41 ile 8 bin 487 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 51 ile 10 bin 601 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

isli-deprem-haritasi2.jpg

Şişli depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Şişli genelinde çok ağır hasarlı 68, ağır hasarlı 207, orta hasarlı bin 008, Hafif hasarlı ise 4 bin 333 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
19 MAYIS2524131
BOZKURT3737187
CUMHURİYET2421122
DUATEPE2422118
ERGENEKON152398
ESENTEPE2733145
ESKİŞEHİR41469248
FERİKÖY3737182
FULYA2526166
GÜLBAHAR2737176
HALASKARGAZİ131580
HALİDE2633154
HALİL152280
HARBİYE131568
İNÖNÜ31149172
İZZET2630118
KAPTANPAŞA01520
KUŞTEPE522104343
MAHMUT41364255
MECİDİYEKÖY3842206
MERKEZ41054284
MEŞRUTİYET71358263
PAŞA52193325
TEŞVİKİYE3630180
YAYLA41465212
TOPLAM682071.0084.333

Şişli'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
19 MAYIS21714
BOZKURT21613
CUMHURİYET21510
DUATEPE1159
ERGENEKON1136
ESENTEPE00310
ESKİŞEHİR32817
FERİKÖY32817
FULYA311020
GÜLBAHAR31919
HALASKARGAZİ0024
HALİDE20615
HALİL1037
HARBİYE0013
İNÖNÜ1037
İZZET21510
KAPTANPAŞA0012
KUŞTEPE431329
MAHMUT531531
MECİDİYEKÖY411124
MERKEZ311021
MEŞRUTİYET421018
PAŞA421227
TEŞVİKİYE21715
YAYLA32920
TOPLAM5527172368

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Şişli geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
19 MAYIS145
BOZKURT174
CUMHURİYET96
DUATEPE115
ERGENEKON48
ESENTEPE116
ESKİŞEHİR286
FERİKÖY229
FULYA192
GÜLBAHAR313
HALASKARGAZİ31
HALİDE EDİP ADIVAR266
HALİL RIFAT PAŞA101
HARBİYE39
İNÖNÜ104
İZZET PAŞA158
KAPTANPAŞA54
KUŞTEPE397
MAHMUT ŞEVKET PAŞA440
MECİDİYEKÖY286
MERKEZ194
MEŞRUTİYET188
PAŞA410
TEŞVİKİYE155
YAYLA308
TOPLAM4.845

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Şişli ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Şişli Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Şişli’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

isli-deprem-haritasi3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Şişli Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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