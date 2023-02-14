Şişli depreme dayanıklı mı? Şişli'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Şişli Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Şişli’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Şişli için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 8 ile bin 601 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 41 ile 8 bin 487 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 51 ile 10 bin 601 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Şişli depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Şişli genelinde çok ağır hasarlı 68, ağır hasarlı 207, orta hasarlı bin 008, Hafif hasarlı ise 4 bin 333 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI 19 MAYIS 2 5 24 131 BOZKURT 3 7 37 187 CUMHURİYET 2 4 21 122 DUATEPE 2 4 22 118 ERGENEKON 1 5 23 98 ESENTEPE 2 7 33 145 ESKİŞEHİR 4 14 69 248 FERİKÖY 3 7 37 182 FULYA 2 5 26 166 GÜLBAHAR 2 7 37 176 HALASKARGAZİ 1 3 15 80 HALİDE 2 6 33 154 HALİL 1 5 22 80 HARBİYE 1 3 15 68 İNÖNÜ 3 11 49 172 İZZET 2 6 30 118 KAPTANPAŞA 0 1 5 20 KUŞTEPE 5 22 104 343 MAHMUT 4 13 64 255 MECİDİYEKÖY 3 8 42 206 MERKEZ 4 10 54 284 MEŞRUTİYET 7 13 58 263 PAŞA 5 21 93 325 TEŞVİKİYE 3 6 30 180 YAYLA 4 14 65 212 TOPLAM 68 207 1.008 4.333

Şişli'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI 19 MAYIS 2 1 7 14 BOZKURT 2 1 6 13 CUMHURİYET 2 1 5 10 DUATEPE 1 1 5 9 ERGENEKON 1 1 3 6 ESENTEPE 0 0 3 10 ESKİŞEHİR 3 2 8 17 FERİKÖY 3 2 8 17 FULYA 3 1 10 20 GÜLBAHAR 3 1 9 19 HALASKARGAZİ 0 0 2 4 HALİDE 2 0 6 15 HALİL 1 0 3 7 HARBİYE 0 0 1 3 İNÖNÜ 1 0 3 7 İZZET 2 1 5 10 KAPTANPAŞA 0 0 1 2 KUŞTEPE 4 3 13 29 MAHMUT 5 3 15 31 MECİDİYEKÖY 4 1 11 24 MERKEZ 3 1 10 21 MEŞRUTİYET 4 2 10 18 PAŞA 4 2 12 27 TEŞVİKİYE 2 1 7 15 YAYLA 3 2 9 20 TOPLAM 55 27 172 368

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Şişli geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI 19 MAYIS 145 BOZKURT 174 CUMHURİYET 96 DUATEPE 115 ERGENEKON 48 ESENTEPE 116 ESKİŞEHİR 286 FERİKÖY 229 FULYA 192 GÜLBAHAR 313 HALASKARGAZİ 31 HALİDE EDİP ADIVAR 266 HALİL RIFAT PAŞA 101 HARBİYE 39 İNÖNÜ 104 İZZET PAŞA 158 KAPTANPAŞA 54 KUŞTEPE 397 MAHMUT ŞEVKET PAŞA 440 MECİDİYEKÖY 286 MERKEZ 194 MEŞRUTİYET 188 PAŞA 410 TEŞVİKİYE 155 YAYLA 308 TOPLAM 4.845

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Şişli ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Şişli Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Şişli’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Şişli Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.