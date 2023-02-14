Silivri depreme dayanıklı mı? Silivri'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Silivri Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Silivri’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Silivri için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 3 ile bin 338 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 50 ile 25 bin 292 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 47 ile 23 bin 466 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Silivri depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Silivri genelinde çok ağır hasarlı 444, ağır hasarlı 1707, orta hasarlı 7 bin 155, Hafif hasarlı ise 11 bin 997 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI AKÖREN 4 17 83 199 ALİBEY 8 28 134 330 ALİPAŞA 8 31 127 221 BALABAN 32 118 468 686 BEKİRLİ 3 7 24 49 BEYCİLER 4 13 55 131 BÜYÜK ÇAVUŞLU 9 26 101 239 BÜYÜK KILIÇLI 4 17 75 172 BÜYÜK SİNEKLİ 3 7 25 55 CUMHURİYET 34 126 490 678 ÇAYIRDERE 12 26 73 155 ÇELTİK 8 31 124 207 DANAMANDIRA 2 5 23 63 FATİH 9 28 104 215 FENER 13 45 168 316 FEVZİPAŞA 7 29 128 242 GAZİTEPE 7 28 105 180 GÜMÜŞYAKA 45 186 781 1.146 HÜRRİYET 1 16 110 214 İSMETPAŞA 7 29 122 229 KADIKÖY 12 38 128 224 KAVAKLI 2 18 119 226 KURFALLI 3 11 39 90 KÜÇÜK KILIÇLI 2 7 28 54 KÜÇÜK SİNEKLİ 1 3 8 18 MİMAR SİNAN 37 139 559 822 ORTAKÖY 20 75 307 496 PİRİ MEHMET PAŞA 11 30 124 278 SANCAKTEPE 23 85 341 526 SAYALAR 4 10 32 75 SELİMPAŞA 31 165 814 1.319 SEMİZKUMLAR 52 216 926 1.347 SEYMEN 5 19 82 180 YENİ 17 64 274 518 YOLÇATI 4 14 54 97 TOPLAM 444 1.707 7.155 11.997

Silivri'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI AKÖREN 0 0 0 0 ALİBEY 7 4 24 52 ALİPAŞA 0 0 1 3 BALABAN 0 0 4 9 BEKİRLİ 0 0 0 1 BEYCİLER 0 0 1 2 BÜYÜK ÇAVUŞLU 0 0 3 6 BÜYÜK KILIÇLI 0 0 0 0 BÜYÜK SİNEKLİ 0 0 0 0 CUMHURİYET 6 3 22 49 ÇAYIRDERE 0 0 2 4 ÇELTİK 0 0 0 1 DANAMANDIRA 0 0 0 1 FATİH 6 4 17 36 FENER 0 0 2 4 FEVZİPAŞA 1 1 5 12 GAZİTEPE 0 0 1 3 GÜMÜŞYAKA 1 0 14 34 HÜRRİYET 0 0 0 0 İSMETPAŞA 1 1 4 10 KADIKÖY 1 1 4 9 KAVAKLI 0 0 0 1 KURFALLI 0 0 0 0 KÜÇÜK KILIÇLI 0 0 0 0 KÜÇÜK SİNEKLİ 0 0 0 0 MİMAR SİNAN 9 3 33 72 ORTAKÖY 1 1 4 10 PİRİ MEHMET PAŞA 6 4 19 40 SANCAKTEPE 1 0 7 15 SAYALAR 0 0 1 3 SELİMPAŞA 5 2 23 64 SEMİZKUMLAR 3 0 9 20 SEYMEN 0 0 0 0 YENİ 10 3 46 104 YOLÇATI 0 0 0 0 TOPLAM 58 27 246 566

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Silivri geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI AKÖREN 95 ALİBEY 1.015 ALİPAŞA 117 BALABAN 488 BEKİRLİ 28 BEYCİLER 69 BÜYÜK ÇAVUŞLU 145 BÜYÜK KILIÇLI 85 BÜYÜK SİNEKLİ 89 CUMHURİYET 704 ÇAYIRDERE 104 ÇELTİK 142 DANAMANDIRA 32 FATİH 454 FENER 195 FEVZİPAŞA 188 GAZİTEPE 124 GÜMÜŞYAKA 946 HÜRRİYET 322 İSMETPAŞA 221 KADIKÖY 170 KAVAKLI 153 KURFALLI 48 KÜÇÜK KILIÇLI 30 KÜÇÜK SİNEKLİ 11 MİMAR SİNAN 1.349 ORTAKÖY 353 PİRİ MEHMET PAŞA 584 SANCAKTEPE 453 SAYALAR 43 SELİMPAŞA 1.515 SEMİZKUMLAR 1.093 SEYMEN 88 YENİ 1.964 YOLÇATI 64 TOPLAM 13.481

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Silivri ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Silivri Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Silivri’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Silivri Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.