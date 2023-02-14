Silivri depreme dayanıklı mı? Silivri'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlanan kitapçıkta Silivri depreme dayanıklı mı? Silivri deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Silivri’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Silivri depreme dayanıklı mı? Silivri'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Silivri Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Silivri’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

silivri-deprem-haritasi1.jpg

Silivri için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 3 ile bin 338 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 50 ile 25 bin 292 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 47 ile 23 bin 466 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

silivri-deprem-haritasi2.jpg

Silivri depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Silivri genelinde çok ağır hasarlı 444, ağır hasarlı 1707, orta hasarlı 7 bin 155, Hafif hasarlı ise 11 bin 997 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
AKÖREN41783199
ALİBEY828134330
ALİPAŞA831127221
BALABAN32118468686
BEKİRLİ372449
BEYCİLER41355131
BÜYÜK ÇAVUŞLU926101239
BÜYÜK KILIÇLI41775172
BÜYÜK SİNEKLİ372555
CUMHURİYET34126490678
ÇAYIRDERE122673155
ÇELTİK831124207
DANAMANDIRA252363
FATİH928104215
FENER1345168316
FEVZİPAŞA729128242
GAZİTEPE728105180
GÜMÜŞYAKA451867811.146
HÜRRİYET116110214
İSMETPAŞA729122229
KADIKÖY1238128224
KAVAKLI218119226
KURFALLI3113990
KÜÇÜK KILIÇLI272854
KÜÇÜK SİNEKLİ13818
MİMAR SİNAN37139559822
ORTAKÖY2075307496
PİRİ MEHMET PAŞA1130124278
SANCAKTEPE2385341526
SAYALAR4103275
SELİMPAŞA311658141.319
SEMİZKUMLAR522169261.347
SEYMEN51982180
YENİ1764274518
YOLÇATI4145497
TOPLAM4441.7077.15511.997

Silivri'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
AKÖREN0000
ALİBEY742452
ALİPAŞA0013
BALABAN0049
BEKİRLİ0001
BEYCİLER0012
BÜYÜK ÇAVUŞLU0036
BÜYÜK KILIÇLI0000
BÜYÜK SİNEKLİ0000
CUMHURİYET632249
ÇAYIRDERE0024
ÇELTİK0001
DANAMANDIRA0001
FATİH641736
FENER0024
FEVZİPAŞA11512
GAZİTEPE0013
GÜMÜŞYAKA101434
HÜRRİYET0000
İSMETPAŞA11410
KADIKÖY1149
KAVAKLI0001
KURFALLI0000
KÜÇÜK KILIÇLI0000
KÜÇÜK SİNEKLİ0000
MİMAR SİNAN933372
ORTAKÖY11410
PİRİ MEHMET PAŞA641940
SANCAKTEPE10715
SAYALAR0013
SELİMPAŞA522364
SEMİZKUMLAR30920
SEYMEN0000
YENİ10346104
YOLÇATI0000
TOPLAM5827246566

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Silivri geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
AKÖREN95
ALİBEY1.015
ALİPAŞA117
BALABAN488
BEKİRLİ28
BEYCİLER69
BÜYÜK ÇAVUŞLU145
BÜYÜK KILIÇLI85
BÜYÜK SİNEKLİ89
CUMHURİYET704
ÇAYIRDERE104
ÇELTİK142
DANAMANDIRA32
FATİH454
FENER195
FEVZİPAŞA188
GAZİTEPE124
GÜMÜŞYAKA946
HÜRRİYET322
İSMETPAŞA221
KADIKÖY170
KAVAKLI153
KURFALLI48
KÜÇÜK KILIÇLI30
KÜÇÜK SİNEKLİ11
MİMAR SİNAN1.349
ORTAKÖY353
PİRİ MEHMET PAŞA584
SANCAKTEPE453
SAYALAR43
SELİMPAŞA1.515
SEMİZKUMLAR1.093
SEYMEN88
YENİ1.964
YOLÇATI64
TOPLAM13.481

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Silivri ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Silivri Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Silivri’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

silivri-deprem-haritasi3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Silivri Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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