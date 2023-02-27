Depremin 20'inci gününde mucize kurtuluş! Adıyaman'da bir at canlı olarak kurtarıldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık büyük depremlerin üstünden 20 gün geçti. Depremin 20'inci gününde mucize bir kurtuluş yaşandı. Adıyaman'da da etkisini gösteren deprem sonrası enkaz altından bir at canlı olarak kurtarıldı.

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Depremin 20'inci gününde mucize kurtuluş! Adıyaman'da bir at canlı olarak kurtarıldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası birçok vatandaş enkaz altında kalarak can vermişti. İki büyük deprem sonrası 11 ilde büyük hasarlar meydana gelmiş ve en çok etkilenen şehirlerden birisi de Adıyaman oluştu. Adıyaman’da depremin 20’nci gününde ise hiç beklenmedik bir mucize yaşandı. Bir bina enkazında kalan at canlı halde at bulundu. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından canlı olarak kurtarılan at ise görenleri şaşkına çevirdi.

ENKAZDAN BİR AT KURTARILDI

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen büyük depremler sonrası en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da, Yaylakonak Beldesi, Küme Evler Mahallesi'nde depremin 20’nci günü enkaz altından bir at canlı olarak kurtarıldı. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarılan at tedavisi yapılmak üzere kontrol altına alındı. Tedavisinin ardından kurtarılan at sahibine teslim edildi. İl Tarım Orman Müdürü Osman Akar koordinesinde gerçekleştirilen atın kurtarılma anları ise kameralara yansıdı.

Depremin 20'inci gününde mucize kurtuluş! Adıyaman'da bir at canlı olarak kurtarıldı!

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