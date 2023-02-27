Madenciler deprem bölgesinden evlerine döndü! Mesaileri başladı!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki büyük deprem sonrası enkaz çalışmalarına katılan Amasyalı madenciler evlerine döndü. Saatlerce uykusuz kaldıklarını belirten madenciler keşe daha fazla can kurtarabilseydik diyerek yaşadıklarını anlattılar.

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Madenciler deprem bölgesinden evlerine döndü! Mesaileri başladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinden sonra bölgeye akın eden madenciler yerin altındaki mesailerine başladı. Deprem faciasının yaşandığı bölgeye vardiyadan çıkıp giderek canlar kurtaran Amasyalı madenciler, iş başı yaptı. Adıyaman ve Malatya'da binaların enkazına giren kara gün dostu kahraman madenciler bir kişiyi daha enkazdan sağ çıkarmak için 60 saat uykusuz kaldıklarını ifade etti.

60 SAAT UYUMADILAR

10 yıldır kömür işletmeciliğinde çalışan Maden Mühendisi Kerim Kaya, “İlk gittiğimiz günlerde 60 saat uyumadığımız zamanlar oldu. ‘Bir canlı var. Ses alıyoruz’ diye ihbar geldi. O yüzden uyumadık. Onu çıkartmadan rahat edemedik” dedi. O anları asla unutmayacaklarını belirten madenci Tahir Can, “Canla başla çalıştık. Bir sese bir nefes olmaya gittik. Ailemizi burada bırakarak buruk bir şekilde gittik. Elimizden geleni fazlasıyla yaptık” diye konuştu.

Madenciler deprem bölgesinden evlerine döndü! Mesaileri başladı!

GÖNÜL DAHA FAZKA CAN KURTARMAYI İSTERDİ

Madende çalışan vatandaşlarımızdan olan Hüseyin Tonkır, “Biz orada tek yürek, tek bilek, tek devlet, tek millet olarak canla başla mücadelemizi verdik. Onların yerinde biz de olabilirdik. Keşke ilk gün oraya olabilseydik. İkinci depremden sonra gittik. Gönül daha fazla can kurtarmayı isterdi" ifade etti.
Afet bölgesinde 110 madencinin görev yaptığına değinen özel maden işletmesi müdürü Muhittin Uzuner, “Arkadaşlarımızın gayretleriyle 10 vatandaşımızı sağ, 227 vatandaşımızı da vefat etmiş olarak çıkardık. Memleketlerine dönen arkadaşlarımız bir hafta dinlendikten sonra işlerinin başına geçtiler” dedi.

Madenciler deprem bölgesinden evlerine döndü! Mesaileri başladı!

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