Kahramanmaraş'ta çadır kentte yangın çıktı! Çadırlar küle döndü!

Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası vatandaşlar çadır kentlerde kalmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta çadır kentte yaşayan bir aile elektrikli sobayı nedeniyle 8 çadırda yangına sebep oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bir kişi hafif şekilde yaralandı.

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Kahramanmaraş'ta çadır kentte yangın çıktı! Çadırlar küle döndü!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası vatandaşlar çadır kentlerde ve konteynerlerde kalmaya devam esiyor. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı. 8 çadırın kullanılamaz hale geldiği yangında 1 kişi hafif yaralandı.

8 ÇADIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, Kahramanmaraş'ta bulunan çadır kentte meydana geldi. Çadırların birinde sabaha karşı elektrikli soba nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine çadır kent bölgesinde bulunan Bartın, Uşak ve Denizli orman, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 8 çadır kullanılmaz hale gelirken, olayda bir kişi hafif yaralandı.
Yangını gören vatandaşlardan Mehmet Barbars, "Yangın çıktığını gördüm, bizim yapacağımız bir şey var mı diye ama geç kalmışız. Yapacak bir şey kalmamış. Her çadırda aileler vardı. Toplam en az 50 kişi yaşıyordu burada ve en az 50 kişi yangından etkilendi" ifade etti.
Çadırda çıkan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta çadır kentte yangın çıktı! Çadırlar küle döndü!

Kahramanmaraş'ta çadır kentte yangın çıktı! Çadırlar küle döndü!

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