İzmir'de yaşanan deprem sonrası herkes panik halde kaçtı! O vatandaş hiçbir şey olmamış gibi oturdu!

Kahramanmaraş depremi sonrası vatandaşlar tedirgin bir şekilde evlerinde yaşamaya başladı. Fay hatlarında yaşanan hareketlilik sonrası artçı depremleri de devam ediyor. Son olarak Malatya'da yaşanan deprem sonrası İzmir'de de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden korkan vatandaşlar sağa sola kaçışırken bir vatandaş hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam etti.

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İzmir'de yaşanan deprem sonrası herkes panik halde kaçtı! O vatandaş hiçbir şey olmamış gibi oturdu!

Kahramanmaraş depremi sonrası artçı sarsıntılar devam ederken Malatya'da 12 sularında 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Aynı gün akşam saat 21.22'de ise 4.1 ile İzmir sallandı. İzmir’in Foça ilçesi açıklarında dün 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre, yerin 14.5 kilometre altında meydana gelen deprem, ilçeye 4.87 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.


DEPREM ANINDA HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ OTURDU

Akşam saatlerinde yaşanan sarsıntı, ilçede bulunan bir restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne sererken, restoranda bulunan vatandaşların panikle dışarı çıktığı anlarda onlara bir köpeğin de eşlik ettiği, bir kişinin ise masasında oturarak yerinden dahi kalkmadığı görüldü.

İzmir'de yaşanan deprem sonrası herkes panik halde kaçtı! O vatandaş hiçbir şey olmamış gibi oturdu!

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