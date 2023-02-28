Son dakika | AFAD açıkladı: Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 18.16'da Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Hacılar ilçesinde yerin 5.0 km altında 4.5 büyüklüğünde kaydedildi.

Haberin Devamı

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 28 ŞUBAT 2023 SALI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 28 Şubat 2023 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 28 ŞUBAT 2023 SALI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Haberin Devamı

Son depremleri görmek için tıklayınız.