Son dakika | AFAD açıkladı: Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı depremler yaşanmaya devam ediyor. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 18.16'da Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 28, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:İncesu (Kayseri)
Tarih:2023-02-28
Saat:18:16:38 TSİ
Enlem:38.721 N
Boylam:35.291 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/WT1AV5Qt2H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Hacılar ilçesinde yerin 5.0 km altında 4.5 büyüklüğünde kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 28, 2023
KARPUZSEKISI-HACILAR (KAYSERI) https://t.co/hiaBeoxwVe
28.02.2023, 18:16:37 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 28 ŞUBAT 2023 SALI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 28 Şubat 2023 Salı günü meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 28 ŞUBAT 2023 SALI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.