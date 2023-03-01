O il beşik gibi sallandı! 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Son olarak Hatay'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

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O il beşik gibi sallandı! 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası artçı sarsıtıntılar devam ediyor.

O il beşik gibi sallandı! 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Hatay Antakya'da 4.4 büyüklüğünde saat 10.20'de bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 11 kilometre olarak açıklandı.

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Dün ise Osmaniye'nin Kadirli ilçesi 4.1 büyüklüğünde sallanırken hemen ardından ise Kahramanmaraş 4.5 büyüklüğünde artçı bir depremle sallanmaya devam etti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası son dakika depremlerine linkten ulaşabilirsiniz. Depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ SON DEPREMLER

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