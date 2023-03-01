Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! İstanbul taşınacak!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası tüm Türkiye yaşadıkları bölgelerin riskli olup olmadığını merak ediyor. Beklenen büyük İstanbul depremine ilişkin uzmanlar açıklama yaparken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul'daki riskli alanların güvenli alanlara taşınacağını belirtti.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! İstanbul taşınacak!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası 11 ilde büyük yıkımlar yaşandı ve binlerce kişi evsiz kaldı. Deprem bölgelerinden olan Hatay'da açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya AFAD‘da Proje Alanları Koordinasyon Toplantısının İstanbul'daki riskli yapılar hakkında da konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! İstanbul taşınacak!

BİNALAR AMANOS DAĞI ETEKLERİNE İNŞA EDİLECEK

Bakan Kurum bölgedeki yeni konut inşalarına değinerek, "14 milyon insanımızı etkileyen depremde yeni inşa çalışmalarında vatandaşlarımıza daha önceki afetlerde sözlerimizi tuttuysak yine bu şekilde yapacağız. Birçok üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru zeminde, en doğru teknikle binaları inşa edeceğiz." ifade etti.

Kahramanmaraş depremi sonrası tüm Türkiye'nin 11 il için tek yürek olduğunu Hatay'ın en çok etkilenen şehirler arasında yerini aldığını ifade eden Bakan Kurum, "Buralara sağlam binalar inşa edene kadar çalışacağız. Demografik yapı ve tarihi alanlar gözetilecek. Amanos Dağı'nın eteklerine binalar inşa edeceğiz." dedi.

3Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı! İstanbul taşınacak!

İSTANBUL TAŞINIYOR

Bakan Kurum, deprem bölgesine ilişkin yaptığı açıklamalar sonrasında İstanbul'daki riskli yapılara da değinerek, "İstanbul'da dönüşmesi gereken 1,5 milyon bağımsız bölümün olduğu, bunların acilen dönüşmesi gereken 300 bininin bir an önce dönüştürülmesine ilişkin şu an İstanbul'da sadece bakanlığımızın devam ettiği 94 bin bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. Riskli 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz 2 rezerv alanı var. İstanbul'da şehrin içindeki 1,5 milyon riskli konutu hem Anadolu hem Avrupa yakasında belirlediğimiz 2 rezerv alana taşıyacağız." dedi.

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