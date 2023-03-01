Kahramanmaraş depremi sonrası tarlalardan su fışkırdı!

Kahramanmaraş 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük deprem 45 binden fazla can aldı. Birçok insan evsiz kalırken çadır kentlerde hayatlarına devam etmeye çalışıyorlar. Yaşanan büyük depremler sonrası artçı sarsıntılar da hala devam ediyor. Deprem sonrası bölgede çok büyük doğal değişiklikler oluştu. Son olarak ise Kahramanmaraş depremlerinden merkez üssü olan Elbistan'ın kırsal mahallelerde yarılan tarlalardan yüzeye su fışkırdı.

DERİN YARIKLARDAN SU FIŞKIRDI

Kahramanmaraş'ta tekrar çekilen suların tarlada bıraktıkları izleri ve yarıkları gören vatandaşlar, durum karşısında hayrete düştü. . İlçeyi adeta yerle bir eden deprem sonrasında, ilçeye bağlı Güvercinlik ve Karaelbistan mahallelerindeki arazilerde derin yarıklar oluştu. Yüzeye vuran sular, tarlaları çamur deryasına çevirdi ve arazilerde oldukça derin yarıklar oluştu. Çatlaklardan fışkıran suların geri çekilmesi ise, yarıkların etrafındaki çamurlardan anlaşılıyor.

Arazileri dolaşan vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını ve endişelerini gizleyemiyor.

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