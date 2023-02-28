Kayseri'deki deprem anının görüntüleri ortaya çıktı: Vatandaşlar, "Allah deprem" diyerek dışarı kaçtı

Türkiye son günlerde depremle sallanıyor. Konya, Niğde ve Sivas illerinde meydana gelen depremlerin ardından bu kez Kayseri'de deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 18.16'da Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

Bu depremin ardından saat 18.56'da yerin 6.98 km altında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmazken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Şehir genelinde hissedilen depremde vatandaşların kendilerini sokağa attığı anlar binaların güvenlik kameralarına yansıdı.

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"ALLAH DEPREM" DİYEREK DIŞARI ÇIKTILAR

Markette depreme yakalanan vatandaşların "Allah deprem" diyerek kendilerini dışarı attığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.