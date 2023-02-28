Kayseri'deki deprem anının görüntüleri ortaya çıktı: Vatandaşlar, "Allah deprem" diyerek dışarı kaçtı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin anı, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların deprem anından itibaren panikle dışarı çıktıkları görüldü.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News

Türkiye son günlerde depremle sallanıyor. Konya, Niğde ve Sivas illerinde meydana gelen depremlerin ardından bu kez Kayseri'de deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre saat 18.16'da Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

Bu depremin ardından saat 18.56'da yerin 6.98 km altında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kayseri'deki deprem anının görüntüleri ortaya çıktı: Vatandaşlar, Allah deprem diyerek dışarı kaçtı

Depremlerde can ve mal kaybı yaşanmazken vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Şehir genelinde hissedilen depremde vatandaşların kendilerini sokağa attığı anlar binaların güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayseri'deki deprem anının görüntüleri ortaya çıktı: Vatandaşlar, Allah deprem diyerek dışarı kaçtı

"ALLAH DEPREM" DİYEREK DIŞARI ÇIKTILAR

Markette depreme yakalanan vatandaşların "Allah deprem" diyerek kendilerini dışarı attığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İlgili Haberler
HAARP nedir, açılımı nedir? HAARP teknolojisi nasıl çalışır? Deprem oluşturabilir mi?
HAARP nedir, açılımı nedir? HAARP teknolojisi nasıl çalışır? Deprem oluşturabilir mi?
Son dakika | AFAD açıkladı: Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de şüpheli ölüm! 3 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu
Kayseri'de şüpheli ölüm! 3 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Niğde ve Konya depreminde Aksaray’da yol ve araziler yarıldı
Niğde ve Konya depreminde Aksaray’da yol ve araziler yarıldı
Kahramanmaraş depremi hasara yol açmıştı! Sivas'ın Gürün ilçesinde şiddetli deprem!
Kahramanmaraş depremi hasara yol açmıştı! Sivas'ın Gürün ilçesinde şiddetli deprem!
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Görev dönüşü kaza yapmıştı: Astsubay Başçavuş İlhan Kesekler şehit oldu
Görev dönüşü kaza yapmıştı: Astsubay Başçavuş İlhan Kesekler şehit oldu
Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan neden gözaltına alındı? Ahmet Ercan ne dedi?
Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan neden gözaltına alındı? Ahmet Ercan ne dedi?
HAARP nedir, açılımı nedir? HAARP teknolojisi nasıl çalışır? Deprem oluşturabilir mi?
HAARP nedir, açılımı nedir? HAARP teknolojisi nasıl çalışır? Deprem oluşturabilir mi?
Adana'da kan donduran olay: Bir kadın ve bir erkeği başından vurdular
Adana'da kan donduran olay: Bir kadın ve bir erkeği başından vurdular
Son Haberler
Chinonso Emeka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chinonso Emeka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chinonso Emeka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chinonso Emeka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Beso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Beso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jakub Murko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Murko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jakub Murko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Murko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Ashraf Roqa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ashraf Roqa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Ashraf Roqa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Ashraf Roqa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
O paylaşım sonrası harekete geçildi! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, gözaltına alındı
O paylaşım sonrası harekete geçildi! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, gözaltına alındı
Korkutan görüntü: Deprem tarlayı ikiye böldü, depo 4 metre aşağı çöktü!
Korkutan görüntü: Deprem tarlayı ikiye böldü, depo 4 metre aşağı çöktü!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
Prof. Dr. Sibel Salman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Sibel Salman'ın biyografisi
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Amasya'da mide bulandıran olay! 14 yaşındaki genç kıza cinsel istismar: 3 lise öğrencisi tutuklandı
Amasya'da mide bulandıran olay! 14 yaşındaki genç kıza cinsel istismar: 3 lise öğrencisi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da konuştu: 1 yıl içinde depremde yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da konuştu: 1 yıl içinde depremde yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz.
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi