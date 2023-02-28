Kayseri'de şüpheli ölüm! 3 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Elagöz Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, V.E.H.'nin (3) beşiğinde hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

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Kayseri'de şüpheli ölüm! 3 yaşındaki bebek beşiğinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 yaşındaki yabancı uyruklu bir bebek, beşiğinde ölü bulundu.

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POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Elagöz Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, V.E.H.'nin (3) beşiğinde hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı. V.E.H.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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