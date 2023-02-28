HAARP nedir, açılımı nedir? HAARP teknolojisi nasıl çalışır? Deprem oluşturabilir mi?

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketleriyle sarsıldı. Depremden önce ABD'nin bir gemisinin Türkiye'ye gelmesi ve akabinde deprem felaketinin yaşanması üzerine ABD'nin HAARP teknolojisiyle deprem olduğu iddia edildi. Bunun üzerine internet arama motorlarında HAARP nedir, açılımı nedir? HAARP teknolojisi nasıl çalışır? HAARP teknolojisi deprem oluşturabilir mi? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı.

HAARP NEDİR?

HAARP, ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Alaska eyaletinin en büyük üniversitesi Alaska Fairbanks ve Defansif İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) tarafından finanse edilmiş, etkin kutup ışıkları tabanlı, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak üzere Alaska'da sürdürülen çalışmanın adıdır.

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Bir başka kaynağa göre ise HAARP; İngiliz havacılık şirketi BAE Systems tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir.

HAARP AÇILIMI NEDİR?

HAARP'ın İngilizce olarak açılımı şöyledir: High-frequency Active Auroral Research.

HAARP'ın Türkçe açılımı ise şudur: Yüksek Frekanslı Etkin Kutup Işıkları Araştırma Programı.

HAARP TEKNOLOJİSİ NASIL ÇALIŞIR?

HAARP teknolojisinin amacı iyonosfer olarak isimlendirilen atmosferin en üst kısmında temel bilimsel araştırmalar yapmayı amaçlar. İyonosfer birçok katmandan meydana gelir ve temel formu aslında soğuk plazmadır. Dolayısıyla bir plazma frekansı değeri vardır.

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HAARP projesinde yüksek frekansta radyo sinyali yayınlayabilen toplam 180 adet anten bulunmaktadır. Bu antenlerIRI ile iyonosferi anten gibi kullanarak düşük frekanslı elektromanyetik dalgalar yaratılabilir ve zayıf kutup ışıkları benzeri parlamalar elde etmek olanaklıdır.

HAARP TEKNOLOJİSİ İLE DEPREM OLUŞTURULABİLİR Mİ?

HAARP projesindeki 10 MHz’e kadar 3.6 MW’lık güçteki radyo sinyalleri, iyonosfere yönlendirilerek iyonosfer hakkında bilgilere ulaşılmaya çalışılır. Söz konusu elektromanyetik dalgalar, bir deprem oluşturabilecek düzeyde değildir. Kısaca HAARP ile deprem oluşabileceği iddiaları gerçekçi değildir.