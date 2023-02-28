Bakan Akar açıkladı: Depremden sonra 42 bin Suriyeli ülkesine döndü

Hatay'da değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye'den herhangi bir göç, intikal de söz konusu değildir. Aksine Suriye'den Türkiye'ye gelip, yerleşmiş kendi ülkelerine dönmek isteyenler de 40-42 bin gönüllü ve güvenli olarak döndüler" dedi.

Melahat Ersoy
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Bakan Akar açıkladı: Depremden sonra 42 bin Suriyeli ülkesine döndü

Kahramanmaraş merkezli 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilde yıkıcı bir etki yarattı. 21 Şubat günü Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 ve Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem felaketinin etkilediği Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Büyük bir depremle, felaketle karşı karşıya kalındığını anımsatan Akar, depremin ilk gününden itibaren devlet ve milletin hep birlikte, tek yürek olarak mücadelesini sürdürdüğünü aktardı.

Olumsuz hava koşulları ve birtakım sıkıntılara rağmen 6 Şubat'tan bugüne azimle yapılan çalışmalar sonucunda çok önemli mesafe kat ettiklerini söyleyen Akar, işlerinin henüz bitmediğini, bunun farkında olduklarını dile getirdi.

Bakan Akar, Hatay'da konuştu! Depremden sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı!

BÖLGEDE GÖREV YAPAN ASKER SAYISINI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanı Akar, il merkezi, ilçeler ve köylerde yaptıkları ziyaretlerde gösterilen teveccühün, yaptıkları çalışmaların bir göstergesi olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalan problemleri de el birliği ile çözeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir normalleşme söz konusu. Acil olan problemleri de çözmek suretiyle vatandaşımızın rahatlaması, huzuru için çalışıyoruz. Mehmetçik çalışmalar için ilk andan itibaren seferber oldu, milletinin, vatandaşın yanına koştu, büyük bir azimle, fedakarlıkla bugüne kadar çalıştı, çalışmalarını da sürdürüyor. Bölgeye gelen birliklerle beraber toplam 57 tabur, bu, 40 binden fazla personel teknik, uzman personel demek. Yurdumuzun içinden ve Kıbrıs'tan ne kadar personel varsa buraya intikalini sağlamak suretiyle faaliyetlere olabildiğince destek sağlama gayreti gösterdik. Arama kurtarma konusunda uzman personelimiz elinden gelen gayreti gösterdi, birçok vatandaşımızın sağ olarak enkazdan çıkmasına katkı sağladı."

Bakan Akar, Hatay'da konuştu! Depremden sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı!

MEHMETÇİK VATANDAŞLARA 3 ÖĞÜN YEMEK İMKANI SAĞLADI

Bakan Akar, problem olan barınma, yeme, içme ve sağlık alanında bakanlık olarak ellerindeki tüm imkanları ilk andan itibaren seferber ederek, vatandaşın yaralarının sarılması için gayret gösterdiklerini anlattı.

Bütün deprem bölgesinde şu anda 109 mutfak ve 41 seyyar fırınla vatandaşa üç öğün yemek ve ekmek sağlamaya çalıştıklarını belirten Akar, "Başlangıçta 4,5-5 milyon civarında kumanya dağıtmak suretiyle ihtiyacı karşıladık ancak durum normalleştikçe, imkanlar arttıkça bunu sıcak yemeğe döndürdük. Ayrıca banyo, tuvalet, çamaşır gibi ihtiyaçların karşılanması için imkanları seferber ettiğimizin bilinmesini istiyoruz" dedi.

Bakan Akar, Hatay'da konuştu! Depremden sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı!

Bölgede gençlerin ihtiyaçları konusunda en başta eğitimin geldiğini vurgulayan Akar, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları koordinasyon çerçevesinde bütün bölgelerde, il ve ilçelerde olabildiğince Mehmetçik Dershanesi açmak suretiyle eğitime katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

70'E YAKIN UÇAK VATANDAŞLARIN İNTİKALİNİ SAĞLADI

Depremin ilk anından itibaren ekipler ve yardım malzemelerinin temini için hava köprüsü kurduklarını, 70'e yakın uçakla bu faaliyeti desteklerini dile getiren Akar, bu uçakların geri dönüşlerinde yaralılar ile deprem bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşların belirlenen noktalara intikallerini sağladıklarını kaydetti.

Benzer şekilde denizde de bir köprü kurmak suretiyle İzmir, Mersin, Antalya'dan İskenderun'a büyük hacimli iş makinelerinin gelmesi için gemilerin taşıma kabiliyetinden yararlandıklarını ifade eden Bakan Akar, İskenderun Gemisi'nden yaralıların tahliyesi konusunda da faydalandıklarını belirtti.

TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR GEMİLERİNİN FAALİYETLERİ

Bakan Akar, ihtiyacın devam etmesi nedeniyle hastaneye çevirdikleri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin İskenderun limanında hem ameliyat hem de tedavi hizmeti verdiğini, gemilerde şu ana kadar 150 civarında ameliyat yapıldığını, toplam 12 bin vatandaşa tedavi hizmeti verildiğini bildirdi.

Akar, Kahramanmaraş'ta açılan sahra hastanesinin de hizmete devam ettiğini söyledi.

70 helikopter ile de hava şartlarının elverişli olmasını müteakiben İncirlik Üssü'ne yurt içi ve yurt dışından gelen yardımları il, ilçe ve köylerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını, bu çalışmaların devam ettiğini anlatan Akar, ayrıca askeri depolardaki akaryakıtları da kamu araçları ve ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına açtıklarını dile getirdi.

Hulusi Akar, bölgedeki ve bölge dışındaki sosyal tesisleri açmak suretiyle ihtiyaç sahibi vatandaşları misafir etmeye devam ettiklerini söyleyerek, ilk günden itibaren tüm çalışmaların, AFAD ve valiliklerle koordine halinde yürütüldüğünü aktardı.

Bakan Akar, Hatay'da konuştu! Depremden sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı!

ÜLKESİNE DÖNEN SURİYELİ SAYISINI AÇIKLADI

Milli Savunma Bakan Akar, Suriye'den Türkiye'ye doğru göç olduğuna ilişkin iddialara da değinerek, "Hiçbir şekilde, Suriye tarafından Türkiye'ye doğru herhangi bir göç ve intikal olmamıştır. Böyle birtakım rivayetler çıktı. Bunlar gerçeği yansıtmıyor. Türkiye'de yerleşik, evini, yakınını, çocuğunu kaybeden ve ülkesine dönmek isteyen yaklaşık 42 bin Suriyeli, gönüllü olarak ülkesine geri döndü" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN BARINMA SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Bu büyük felaket karşısında, Türk milletinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördüklerini dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Mersin'e kadar milletimiz, devletimiz, bütün bakanlıklarımız, başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere herkes ayakta. Şimdi normalleşmeyi sağlamaya yöneldik. Durumun aciliyetinin farkındayız. Vatandaşlarımızın barınma sorununun çözülmesi, esnafımızın, iş insanlarımızın iş hayatına başlaması ve öğrencilerin eğitime başlaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu yaraları biz saracağız, bu vatanın evlatları saracak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Karamsarlığa, kötümserliğe, ümitsizliğe asla yer yok. Tarihimize baktığımızda birçok mücadelemiz, sıkıntımız olmuştur. Bunları nasıl atlattıysak omuz omuza çalışmak suretiyle bunların da üstesinden geleceğiz."

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