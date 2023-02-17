Son dakika | Bakan Hulusi Akar duyurdu: Er, erbaş ve personele deprem izni verildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi burada yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verdiklerini söyledi. Bakan Akar, erken terhis iddialarına ilişkin de konuştu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | Bakan Hulusi Akar duyurdu: Er, erbaş ve personele deprem izni verildi

Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile ile 10 ili etkileyen depremin ardından bölgeye yardım ulaştırmaya başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin koordine edildiği TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Son dakika | Bakan Hulusi Akar duyurdu: Er, erbaş ve personele deprem izni verildi

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"On ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silahaltına alınması planlanan er statüsündeki yükümlünün sevkini 4 Mayıs 2023 celbine kadar erteledik. Ayrıca depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verdik.

Son dakika | Bakan Hulusi Akar duyurdu: Er, erbaş ve personele deprem izni verildi

ERKEN TERHİS OLACAK MI?

Erken terhis söz konusu değil. Bizim terörle mücadelemiz, hudut güvenliği faaliyetlerimiz, semalarda, denizlerde, yurt dışındaki görevlerimiz aksaksız eksiz devam ediyor."

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