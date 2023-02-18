Duygu dolu anlar: Bakan Hulusi Akar'ı gören depremzede gözyaşlarına boğuldu!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem felaketinin yaşandığı illerden olan Hatay'da Hassa ilçesinde incelemelerde bulundu. Bakan Akar'ın çadır kentte bir vatandaş ile yaşadığı duygu anlar, yüreklere dokundu.

Melahat Ersoy
Editör
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem, 11 ilde yıkıcı bir etki yarattı. Depremin en çok hasar yarattığı illerden olan Hatay'da birçok bina yıkıldı. Yıkılan binaların ardından vatandaşlar için çadırlardan ve konteynerlerden oluşan barınma alanları oluşturuldu.

Duygu dolu anlar: Bakan Hulusi Akar'ı gören depremzede gözyaşlarına boğuldu!

BAKAN AKAR İNCELEMELERDE BULUNDU

Yetkililer vatandaşların eksiklerinin giderilmesi için tüm gücüyle çalışırken bakanlar da deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hassa ilçesinde kurulan Aktepe çadır kenti ziyaret etti.

Duygu dolu anlar: Bakan Hulusi Akar'ı gören depremzede gözyaşlarına boğuldu!

DUYGU DOLU ANLAR

Buradaki çalışmalar hakkında bilgi alan Hulusi Akar, vatandaşlarla bir araya gelirken çocuklarla yakından ilgilendi. Akar'ı gören bir depremzede ise gözyaşlarına engel olamadı. Akar'a sarılan depremzede duygu anlar yaşadı.

Duygu dolu anlar: Bakan Hulusi Akar'ı gören depremzede gözyaşlarına boğuldu!

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