Milli Savunma Bakanı Akar'dan erken terhis açıklaması: "Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı etkiledi. Deprem bölgesindeki yükümlü askerlerin mart ve nisan celpleri mayıs ayına kadar ertelenirken erken terhis konusu da gündeme geldi.

Depremlerden etkilenen Hatay'da koordinasyon çalışmalarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yürüten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirinin sorusu üzerine celp erteleme faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akar, celplerin ertelenmesine ilişkin kararın depremde zarar gören vatandaşlara destek olmak için hayata geçirildiğini dile getirdi.

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Akar, çalışmaya ilişkin "On ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silahaltına alınması planlanan er statüsündeki 13 bin 71 yükümlünün sevki 4 Mayıs 2023 celbine kadar ertelendi. Askere gitmek isteyenlerin ise planlanan celp döneminde sevkleri yapılacak." bilgisini verdi.

"Terhislerin erkene alınacağına" yönelik özellikle sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin konuşan Akar, "Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur. Mehmetçiğimizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 738 askere izin verildiğini açıklayan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudut güvenliği ve terörle mücadele konusundaki faaliyetlerinin aynı tempoda azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyledi.