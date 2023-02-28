Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elbistan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu! "Acının büyüklüğünün farkındayız!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Elbistan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden ikincisinin merkez üssü Elbistan’dı. İlçemizde çok büyük tahribata yol açtı."

Bilim insanları istisnai bir felaket olarak tanımlanıyor. Dünde Malatya'da benzer bir durum yaşadık. Hasarlı binalardan uzak durulmalı. Maraş’ta 41 binin üzerinde personel görev yaptı. Maraş’ta 12 bin 383 vatandaşımız hayatını kaybetti.

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"ACININ BÜYÜKLÜĞÜNÜN FARKINDAYIZ"

Bugüne kadar 20 bin 300 depremzedenin tahliyesini gerçekleştirdi. Çadır ve konteyner kent kurulumlarını sürdürüyoruz. Maraş’ta 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Maraş’ta 77 bin çadır dağıtıldı. 24 bin konteyner planlaması yaptık. Acının büyüklüğünün farkındayız. Sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz.

"309 BİN KONUTUN İNŞAATINA HEMEN BAŞLIYORUZ"

Elektrik konusunda sıkıntı kalmadı. Doğal gaz hatlarındaki çoğu sorunu giderdik. İçme suyu konusunda yüzde 98’e ulaştık. Haberleşme konusunda sorunu giderdik. 3 bin 487 binanın ağır hasarlı olduğu tespit ettik, Maraş genelinde 45 bin 575 binada ulaştığını görüyoruz. Köyler dahil 309 bin konutun inşaatına hemen başlıyoruz. Maraş’ta 83 bin konutla Bismillah diyoruz. 1 yıl müsaade istiyorum. Ölenleri geri getiremeyiz ancak onun dışındaki tüm yaraları saracak azme, tecrübeye ve kudrete sahibiz.

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"ZEMİN SIVILAŞMASI OLAN YERLERDE İNŞAYA KARŞIYIZ"

TOKİ, deprem sınavını her alanda alnının akıyla vermiş bir kurumumuzdur. Birçok ilimizde bunları gerçekleştirmek suretiyle yeni konutları da bu standartta gerçekleştireceğiz. 3+1 olarak inşa edilecek konutlarımız şehirlerimizin mimarisiyle uyumlu şekilde planlanıyor. Zemin sıvılaşması olan yerlerde inşaya karşıyız.

"KİMSENİN MİLLETİMİZE YENİ BEDELLER ÖDETMESİNE TAHAMMÜL ETMEYECEĞİZ"

Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yoktur. Kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz. Deprem tüm illeri, ilçeleri, köyleriyle ayağa kaldırırken diğer bölgelerde aynı tehdidi yaşayan bölgeleri dönüştüreceğiz."