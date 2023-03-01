Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti! Ankara ve Diyarbakır'da fahiş fiyatlı konutlara soruşturma başlatıldı!

Ankara ve Diyarbakır'a deprem nedeniyle göç eden vatandaşlar kiralardaki fahiş fiyatlar nedeniyle zor durumda bırakılmış ve şikayetler artınca Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Konut satış ve kiralama bedellerinde son 20 günde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine Ankara ve Diyarbakır'da soruşturma başlatıldığını bildirdi.

YAYINLAMA
Google News
Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti! Ankara ve Diyarbakır'da fahiş fiyatlı konutlara soruşturma başlatıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen vatandaşların yoğun şekilde Ankara'ya göç ettikleri, bu durumu ise fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler geldiği aktarıldı. 20 günde ciddi artışlar yaşandığının tespit eden Ankara ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti! Ankara ve Diyarbakır'da fahiş fiyatlı konutlara soruşturma başlatıldı!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 gün içinde ciddi artışlar tespit edildiği ifade edilen açıklamada, "İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir." bilgisine yer verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti! Ankara ve Diyarbakır'da fahiş fiyatlı konutlara soruşturma başlatıldı!

DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'DA HAREKETE GEÇTİ

Diyarbakır'da da depremlerin ardından durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler üzerine ilgili kurumlar harekete geçti. Bunun üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar tespit edildi. İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince sahada bu yönde tespitler yapılmasının üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildiği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti! Ankara ve Diyarbakır'da fahiş fiyatlı konutlara soruşturma başlatıldı!

İlgili Haberler
SON DAKİKA: EYT yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı
SON DAKİKA: EYT yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da konuştu: 1 yıl içinde depremde yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da konuştu: 1 yıl içinde depremde yıkılan şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz.
İYİ Parti açıkladı! Millet İttifakı'nın adayının açıklanacağı tarih belli oldu!
İYİ Parti açıkladı! Millet İttifakı'nın adayının açıklanacağı tarih belli oldu!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: EYT yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı
SON DAKİKA: EYT yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı
Kan donduran cinayet: Bursa'da öldürüldü, bagaja konup İstanbul'a getirildi
Kan donduran cinayet: Bursa'da öldürüldü, bagaja konup İstanbul'a getirildi
Görev dönüşü kaza yapmıştı: Astsubay Başçavuş İlhan Kesekler şehit oldu
Görev dönüşü kaza yapmıştı: Astsubay Başçavuş İlhan Kesekler şehit oldu
Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan neden gözaltına alındı? Ahmet Ercan ne dedi?
Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan neden gözaltına alındı? Ahmet Ercan ne dedi?
Son Haberler
Ethan Lack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Lack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ethan Lack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ethan Lack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harvey Macadam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harvey Macadam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Harvey Macadam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harvey Macadam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Crowther kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Crowther Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Crowther kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Crowther Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Scott Robertson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Robertson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Scott Robertson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Scott Robertson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
HAARP nedir, açılımı nedir? HAARP teknolojisi nasıl çalışır? Deprem oluşturabilir mi?
HAARP nedir, açılımı nedir? HAARP teknolojisi nasıl çalışır? Deprem oluşturabilir mi?
Kayseri'deki deprem anının görüntüleri ortaya çıktı: Vatandaşlar, "Allah deprem" diyerek dışarı kaçtı
Kayseri'deki deprem anının görüntüleri ortaya çıktı: Vatandaşlar, "Allah deprem" diyerek dışarı kaçtı
Çok Okunanlar
SON DAKİKA: EYT yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı
SON DAKİKA: EYT yasa teklifi kabul edilerek yasalaştı
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor? Serkan Korkmaz'ın biyografisi
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor? Serkan Korkmaz'ın biyografisi
DASK nedir, ücreti ne kadar, zorunlumu, ne işe yarar? DASK'ın açılımı nedir?
DASK nedir, ücreti ne kadar, zorunlumu, ne işe yarar? DASK'ın açılımı nedir?
A Spor yorumcusu Serhan Türk Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor? Serhan Türk'ün biyografisi
A Spor yorumcusu Serhan Türk Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor? Serhan Türk'ün biyografisi
Adana'da kan donduran olay: Bir kadın ve bir erkeği başından vurdular
Adana'da kan donduran olay: Bir kadın ve bir erkeği başından vurdular
O paylaşım sonrası harekete geçildi! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, gözaltına alındı
O paylaşım sonrası harekete geçildi! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, gözaltına alındı
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi