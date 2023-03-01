Cumhuriyet Başsavcılığı hareket geçti! Ankara ve Diyarbakır'da fahiş fiyatlı konutlara soruşturma başlatıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen vatandaşların yoğun şekilde Ankara'ya göç ettikleri, bu durumu ise fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler geldiği aktarıldı. 20 günde ciddi artışlar yaşandığının tespit eden Ankara ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son 20 gün içinde ciddi artışlar tespit edildiği ifade edilen açıklamada, "İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapıldığının öğrenilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir." bilgisine yer verildi.

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DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'DA HAREKETE GEÇTİ

Diyarbakır'da da depremlerin ardından durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler üzerine ilgili kurumlar harekete geçti. Bunun üzerine yapılan araştırmada, alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar tespit edildi. İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince sahada bu yönde tespitler yapılmasının üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Soruşturma kapsamında Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildiği bildirildi.