Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu açıkladı! CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıkları kaldırıldı!

Anayasa Adalet Karma Komisyonu bugün bir araya geldi. CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin önemli bir karar verildi. Komisyon iki millet vekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verdi.

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Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu açıkladı! CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıkları kaldırıldı!

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu bugün toplandı. Komisyon, CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik tezkereleri görüşmek üzere toplanmıştı.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu açıkladı! CHP milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıkları kaldırıldı!

MAHİR BAŞARIR VE LÜTFÜ TÜRKKAN HAKKINDA KARAR VERİLDİ

CHP'li Başarır ve İYİ Parti'li Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Hazırlık Komisyonu oluşturulmuştu. Komisyon her iki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar almıştı. Komisyon Başkanı Yusuf Bayazıt deprem ile ilgili konuşmasını yaptıktan sonra Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tezkereleri okudu. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu CHP’li Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti'li Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı

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