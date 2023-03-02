6'lı masa bugün Saadet Partisi Başkanlığında toplanıyor! Milli İttifak'ın adayı belli olacak mı?

Seçime sayılı günler kala Milli İttifak henüz adaylarını belirlememiş ve fikir ayrılıkları yüzünden herhangi bir karara bağlanamamıştı. Bugün ise Saadet Partisi başkanlığında düzenlenen 6'lı masa toplantısından çıkacak karar merakla bekleniyor.

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6'lı masa bugün Saadet Partisi Başkanlığında toplanıyor! Milli İttifak'ın adayı belli olacak mı?

Milli İttifakın oluşturduğu koalisyonda yer alan CHP, İYİ PARTİ Demokrat Partisi, DEVA Partisi, ve Gelecek Partisi Genel Başkanları, Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi Genel Merkezinde bir araya gelecekler. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına aday olarak kimin çıkarılacağı ise merak konusu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı kapıda karşılayarak el sıkıştılar.

6'lı masa bugün Saadet Partisi Başkanlığında toplanıyor! Milli İttifak'ın adayı belli olacak mı?

MASADAN HANGİ İSİM ÇIKACAK?

Seçime sayılı günler kala Millet İttifakı'nın adayı belli olmazken bugün yapılacak toplantıdan karar çıkması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kendisini aday olarak önerirken Demokrat Partisi ve Saadet Partisinin de Kılıçdaroğlu'nu önermesi bekleniyor.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise geçtiğimiz günlerde "Biz Demokrat Parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday görmek istiyoruz" demiş ve bu sözleri çok konuşulmuştu.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'ndan ziyade Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi gerektiğini belirtirken masada fikir ayrılıkları yaşanmıştı.

Milli İtiffak'ın adayı henüz belirlenmemişken masadan farklı isimler çıkacak mı merakla bekleniyor.

6'lı masa bugün Saadet Partisi Başkanlığında toplanıyor! Milli İttifak'ın adayı belli olacak mı?6'lı masa bugün Saadet Partisi Başkanlığında toplanıyor! Milli İttifak'ın adayı belli olacak mı?

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