Abdullah Gül, deprem bölgesi Malatya'ya konuştu: "Büyük afetlerde devleti yalnız bırakmamak gerekir"

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, deprem felaketinin vurduğu illerden olan Malatya'da incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi. Gül, "Devletin, kamunun gücü büyük tabii. Hem güç, hem sorumluluğu var. Dolayısıyla elinden gelen her şeyi yapacak, koşturacak. Devleti ve kamuoyu da yalnız bırakmamak gerekir böyle büyük afetlerde" dedi.

Melahat Ersoy
Editör
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 deprem felaketi 11 ilde etkili oldu. Depremin büyük bir yıkım yarattığı illerden biri de Malatya oldu. Deprem bölgesine siyasilerin ziyaretleri de sürüyor. Bu kapsamda 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül şehre geldi.

Abdullah Gül, deprem bölgesi Malatya'ya gitti, incelemelerde bulundu: Büyük afetlerde devleti yalnız bırakmamak gerekir

AFAD Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Abdullah Gül, Vali Hulusi Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan kentteki son durum hakkında bilgi aldı.

Daha sonra kent merkezinde yıkılan binaların enkazında inceleme yapan Gül, Malatya Büyükşehir Belediyesi binası arkasında kurulan çadır kenti ziyaret ederek, depremzedelerle bir araya geldi.

Abdullah Gül, deprem bölgesi Malatya'ya gitti, incelemelerde bulundu: Büyük afetlerde devleti yalnız bırakmamak gerekir

"DEVLET HER ŞEYİ YAPACAK, KOŞTURACAK"

Soykan Parkı'nda açıklamalarda bulunan Abdullah Gül, depremin büyük felaket olduğunu belirterek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet diledi. Devletin bütün organlarıyla büyük çalışma içerisinde olduğunun altını çizen Gül şunları söyledi:

“Devletin, kamunun gücü büyük tabii. Hem güç, hem sorumluluğu var. Dolayısıyla elinden gelen her şeyi yapacak, koşturacak. Devleti ve kamuoyu da yalnız bırakmamak gerekir böyle büyük afetlerde. O zaman sivil toplum örgütlerine çok iş düşüyor. Sivil toplum daha esnek olabiliyor, daha çabuk yetişebiliyor. Daha küçük yerlere hemen koşabiliyor. Dolayısıyla onları da hep desteklemek, teşvik etmek gerekiyor."

Abdullah Gül, deprem bölgesi Malatya'ya konuştu: Büyük afetlerde devleti yalnız bırakmamak gerekir

"NE KADAR BİLİNÇLENDİRSEK, YASAL ZORUNLULUK HALİNE GETİRMEK GEREKİYOR"

Depremlere karşı bilinçlenmesi gerektiğini belirten Gül, yasak zorunluluk getirilmesi gerektiğini ifade etti. Gül, "Deprem bölgesindeyiz. O zaman bunun bilinci içerisinde, yasal zorunluluk haline her şeyi yerine getirmemiz lazım. Ne kadar bilinçlendirsek, yasal zorunluluk haline getirmek gerekiyor. Onun için herkese, devlete, millete, sivil topluma, ticaret hayatına, hepimize büyük görevler düşüyor. Bundan bu acı dersi çıkartıp, bundan sonraki felaketlerde bu acılar hep çekilmez. Bir kez daha herkese geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

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