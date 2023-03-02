Futbol camiasının depremzedeler için "Omuz Omuza Türkiye" kampanyasında toplanan para dudak uçuklattı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen yardım ve dayanışma kampanyası, A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalından canlı yayınlandı.

OMUZ OMUZA TÜRKİYE

Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için bir araya geldiği yayına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüp başkanları katıldı. Türk futbolunun önde gelen isimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü futbol adamları ve oyuncular da kampanyaya destek verdi.

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"OMUZ OMUZA SÜRECİ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Omuz Omuza Türkiye kampanyası açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Acımızı hafifletecek yol, ortak değerlerimizi bir araya getirmek, birlik ve beraberlik içinde olmaktır. Depremin ilk anından itibaren aziz milletimiz bu ruhu gösterdi. Devletimiz ve milletimiz ilk andan itibaren omuz omuza oldu. Allah'ın izniyle omuz omuza süreci birlikte yürüteceğiz. Peş peşe yaşanan depremlerde spor camiamızın birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için seferber olması gurur verici. Elini taşın altına koyan camianın her ferdiyle gurur duyuyorum. İnşallah bu gecede aynı birlik ve beraberliği taçlandıracağız." ifade etti.

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SPOR BİR DOSTLUK KÖPÜRÜSÜ

Futbol camiasına teşekkür eden Kasapoğlu, "Spor yalnızca fiziksel efor değildir. Spor bir dostluk köprüsü, centilmenlik dayanışmasıdır. Moral veren bir güçtür. Bu gece de buna şahitlik ediyoruz. Arması, forması birbirinden farklı olsa da ortak duyguların birleştiği tarihe geçen bir dayanışma örneği sergileniyor." diye konuştu.

KAMPANYA 6 AY SÜRECEK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, federasyon olarak depremzedeler için düzenlenen "Omuz Omuza" kampanyasını 80 milyon liralık bağışla başlattıklarını söyledi. Mehmet Büyükekşi aynı zamanda bir gecelik iş için bir araya gelmediklerini özellikle vurgulayarak devam ettiği konuşmasında, "Bugün bu kampanyanın başlangıcı, kampanya en az 6 ay daha devam edecek. Kampanyaya destek için birtakım özel maçlar yapacağız. Biliyorsunuz 10 Haziran'da İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali yapılacak. O zamana kadar birçok farklı organizasyon da yaparak kampanyaya yeni gelirler için çabalarımız devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

VOLKAN DEMİREL; "BEN YAŞADIĞIMI BİLİRİM"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Türk bayrağı altındaki herkesin yardım kampanyalarına destek vermesini rica ederek, "Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişi tanıdıysam, neredeyse yarısını kaybettim. Kalanlar da geleceğini kaybetti. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi. Bu saatten sonra söz bir tarafa, yapılacaklar bir tarafa. Futbolun paydaşları burada, yapmamız gereken belli. Ne yazık ki şu anda oradaki sorunlar devam ediyor. Ben yaşadığımı bilirim, bunu bilerek herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"HATAY HEPİMİZİN ŞAHSİ MESELESİDİR"

Gökhan Zan ise 100 yılın felaketini yaşadıklarını ve artık geleceğe bakmak gerektiğini belirterek, "100 yılın felaketini yaşadık. 1,5 dakika içinde vedalaşamıyorsunuz. Aileniz, dostlarınız, komşularınız, akrabalarınız, şehriniz, anılarınız, tarihiniz ve ruhunuz yok oluyor. Bizim bunları tekrar inşa etmemiz lazım. Yeni nesillere yeni bir Antakya oluşturmamız gerekiyor. Hatay sadece Atatürk'ün değil, hepimizin şahsi meselesidir. Hatay daha önce de deprem yaşadı ve her zaman ayağa kalkarak önüne baktı. Bundan sonra yapılacak yardımların sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyorum. Türk milletine bu birlik ve beraberlik için teşekkür ediyorum. Bize insanlığın ölmediğini gösterdiler. Tüm yardımseverlere teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Birlikte güçlüyüz, bu yardımlarla daha da güçlü olacağız." dile getirdi.

FUTBOLUN YILDIZI MBAPPE'DE DESTEK VERDİ

Kampanya için programa bağlanan Paris Saint-Germain futbolcusu Kylian Mbappe de, "Çok büyük bir trajedi yaşandı. Nelerin yaşandığını tahmin etmekte bile zorlanıyorum. Futbol camiası bir araya gelerek Türkiye'ye destek verecektir. Ben de bunun bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Çocukların hayalleri benim için çok önemli. İmkanlarımı onlara yardımcı olmak için kullanacağım. Türkiye için her şey çok daha iyi olacak." dile getirdi. Fransız futbolcu ayrıca, sosyal medya hesabından Türk bayrağının da bulunduğu bir paylaşım yaptı.

JORGE JESUS: "BÜYÜK TÜRK MİLLETİNİN AYAĞA KALKTIĞINI GÖRDÜM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Gerçekten bu trajedi asrın felaketi. Ama büyük Türk milletinin ayağa kalktığını gördüm. Birlik olmaları çok güzeldi. Maalesef çok insan hayatını kaybetti ama artık geleceği görüp ne yapacağımızı düşünmemiz lazım. Büyük dayanışma ve birlik gördüm. Türk insanını bunun için tebrik ediyorum." ifade etti.

FUTBOL CAMİASI OMUZ OMUZA

Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve yetkilileri, Süper Lig kulüplerinin başkanları, Türk futbolunun teknik adamları ile futbolcuları, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve futbolcuları, Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve oyuncuları, MHK Başkanı Lale Orta, eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır ve Süper Lig hakemlerinden bazıları, yurt dışında forma giyen milli takım oyuncuları, Türkiye'de daha önceden forma giymiş önemli isimler de kampanyaya katıldı.

845,7 MİLYON LİRALIK YARDIM

Ayrıca dünyaca bilinen Kylian Mbappe, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Ruud Gulit, Mikel Arteta, Arsen Wenger gibi isimler de kampanyaya destek oldu. Kampanyanın ilk gününde 845,7 milyon lira yardım toplandı. İlk etapta 15 Haziran tarihine kadar devam edecek organizasyonun sonrasının da planlandığı ifade edildi.