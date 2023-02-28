Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!

NBA takımlarından Los Angeles Lakers'te forma giyen LeBron James Dallas Mevericks ile kıyasıya rekabet etti. Maç esansında sakatlanan James sahalardan birkaç hafta uzak kalacak.

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Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!

Amerikan Basketbol Ligi NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'ta forma giyen all-star oyuncu LeBron James sakatlandı. Takımının Dallas Mavericks'i yendiği son maçta sağ ayağından sakatlanan James'in, detaylı sağlık kontrollerine gireceği ve çıkacak sonuca göre sahalardan birkaç hafta uzak kalma ihtimalinin olduğu belirtildi.

Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!

SAKATLIĞI NEDENİYLE FORMA GİYEMEYECEK

NBA'de tüm zamanların en skorer oyuncusu konumunda bulunan 38 yaşındaki James, Lakers'ın deplasmanda Memphis Grizzlies ile oynayacağı karşılaşmada sakatlığı nedeniyle ne yazık ki forma giyemeyecek. Batı Konferansı'nda 29 galibiyetle 12'nci sırada yer alan ve takas döneminde kadrosunda yaptığı değişikliklerin ardından 3 maç üst üste kazanan Lakers, bu sezon play-off'lara kalmayı hedefliyor. LeBron James ise bu sezon 29.5 sayı, 8.4 ribaunt ve 6.9 asist ortalamasıyla mücadele ediyor.

Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!

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