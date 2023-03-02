2 Mart Perşembe hava durumu: Aman şemsiyesiz evden çıkmayın! O illere sağanak yağış geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamada ülke genelinde yağışlı bir hava etkili olacağı gözlemlenirken yer yer sağanak yağmurlar yaşanacağına dikkat çekti. Doğu Anadolu'da kar yağışı beklenirken sabah ve gece saatlerinde sis bekleniyor. İşte 2 Mart Perşembe 2023 il il hava durumu...

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2 Mart Perşembe hava durumu: Aman şemsiyesiz evden çıkmayın! O illere sağanak yağış geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülke genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

2 Mart Perşembe hava durumu: Aman şemsiyesiz evden çıkmayın! O illere sağanak yağış geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

2 Mart Perşembe hava durumu: Aman şemsiyesiz evden çıkmayın! O illere sağanak yağış geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden il il hava durumu...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

2 Mart Perşembe hava durumu: Aman şemsiyesiz evden çıkmayın! O illere sağanak yağış geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden il il hava durumu...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

2 Mart Perşembe hava durumu: Aman şemsiyesiz evden çıkmayın! O illere sağanak yağış geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden il il hava durumu...

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

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