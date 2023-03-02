Akit TV sunucusu Sabri Balaman'dan Diyanet'e çağrı! "İslam dışı münafıkların camilerde namazları kılınmasın!"

Akit TV sunucusu Sabri Balaman, 28 Şubat'ta ölen eski Yargıtay cumhuriyet başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun cenaze namazının camide kılınmasına tepki göstererek, Diyanet başkanlığına seslenerek "Ne olursunuz, bunların cenaze namazını Diyanet'in sorumluluğundan çıkartın" diyerek açıklamada bulundu.

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Akit TV sunucusu Sabri Balaman'dan Diyanet'e çağrı! "İslam dışı münafıkların camilerde namazları kılınmasın!"

28 Şubat döneminin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı aynı zamanda 367 krizinin baş aktörü olarak ön plana çıkan Sabih Kanadoğlu 84 yaşında ölmüş, cenaze namazı önceki gün Ankara Kocatepe camisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verilmişti.

Akit TV sunucusu Sabri Balaman, Sabih Kanadoğlu'nun cami avlusuna getirilerek namazının kılınmasına çok sert tepki gösterdi. Balaman Akit TV'deki programda yaptığı konuşmada diyanet işleri başkanlığına seslenerek "Ne olursunuz, bunların cenaze namazını Diyanet'in sorumluluğundan çıkartın. İslam dışı münafık yapıların diyanet işleri sorumluluğunda bunların camilerde namazları kılınmasın" dedi

Akit TV sunucusu Sabri Balaman'dan Diyanet'e çağrı! "İslam dışı münafıkların camilerde namazları kılınmasın!"

Balaban sözlerine devam ederek, "Hıristiyan ulemasına göre bize baskı yapanların Müslümanların şartlarına göre o cami avlusuna getirilmesine ben hakkım olarak kabul etmiyorum. Yıllarca dinime küfür edecek, yıllarca beni aşağılayacak, Hristiyanlığın bütün ana temelini, barbarlığın bütün ana temelini bana şiddet olarak uygulayacak, ama uğurlanırken İslam şartlarına göre uğurlanması, benim burada diyanet işleri başkanlığına çağrımdır. Ne olursunuz İslam dışı münafık yapıların diyanet işleri sorumluluğunda bunların camilerde namazları kılınmasın. Nedeni Müslüman değilim diyor. Muhammed'e, dininize inanmıyorum diyor, ne diye İslam'ın şartlarına orda yolcu ediyorsunuz ki, o zaman niye benim kişilik haklarımı, benim dinimi buna alet ediyorsunuz, niye bunları orada, o avluda aklıyorsunuz ki, niye zoraki benim, özellikle helalliğimi istiyorsunuz ki, ben hakkımı helal etmiyorum. O şiddete maruz kalanlardan birisi olan bende bunu böyle ifade ediyorum" diye tepki gösterdi.

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