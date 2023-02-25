Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!

Kahramanmaraş depremi sonrası ev ve kira fiyatlarına neredeyse yüzde 100 zam geldi. 11 ilde evleri yıkılan vatandaşlar çevre illere göç etmek zorunda kalırken Adana, Mersin ve Antalya gibi şehirlerde ev sahipleri ev fiyatlarında fırsatçılık yapmaya başladı.

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Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde 11 il büyük hasar gördü. Adana’da 11 apartman yıkılırken, 148 apartmanda ağır hasarlı olduğu gerekçesiyle yıkımına kararı verildi. Yaşanan depremin ardından ev fiyatlarında da artış meydana geldi.

YÜZDE YÜZÜN ÜZERİNDE ZAM

Emlakçı Ahmet Muhammet Deran, “Şu an müstakil evlere yoğun bir ilgi var. Depremden sonra ağır veya orta hasarlı binalardan çekinen vatandaşlar şu an müstakil arayışına geçti. Deprem öncesinde 5 bin lira kira değeri olan evler şimdi 7 bin 500 - 10 bin lira arasında değişiyor. Müstakil evlerde satılık olarak yüzde yüzün üzerinde bir zam söz konusu” dedi.

Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!

PİYASA ALLAK BULLAK OLDU

Deran, hasar gören binaların fiyatlarında düşüş yaşandığını kaydetti:
“Hiç hasar almamış bir apartman dairesi yüzde 25 ile 50 arasında zamlandı. Ancak ağır hasar almış daire fiyatları da bayağı düştü. Örnek olarak, depremden önce 2 milyon liraya satılan bir yer hasarlı hale geldikten sonra 1 milyon 250 bin lira gibi fiyatlardan satıldı. Hasarsız olan yerlerde ise tam tersi, 2 milyon olan yer şu an 2 milyon 400 bin lira gibi fiyatlardan satılıyor.”

Fırsatçılara gün doğdu! Göç eden depremzedeler ev bulamıyor! Kira fiyatlarına yüzde 100 zam yaptılar!

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