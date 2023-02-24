Bakan Bilgin acı haberi duyurdu: Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 34 bakanlık çalışanının hayatının kaybettiğini ifade etti.

Melahat Ersoy
Editör
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Bakan Bilgin acı haberi duyurdu: Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ilde milyonlarca vatandaşı etkiledi. Deprem felaketinde binlerce vatandaş hayatını kaybedip yaralandı.

Deprem felaketine ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 34 bakanlık personelinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bakan Bilgin acı haberi duyurdu: Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim

Bakan Bilgin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Depremlerde 34 çalışma arkadaşımı kaybettim. Acımız büyük. Bugüne kadarki emekleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza çok şey katmışlardı. Allah vefat eden personelimize ve tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar versin."

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