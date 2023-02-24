Depremde kayan iki dağın altında kaldılar: Mutlu köyü 48 kişiye mezar oldu! Yürek yakan görüntü...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin büyük bir yıkım yarattığı Adıyaman'da feci bir olay yaşandı. Çelikhan ilçesinde iki dağın arasında kalan Mutlu köyünün enkazında 48 kişi hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
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Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.6 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 11 ili etkileyen deprem Adıyaman'da büyük bir yıkım yarattı. Depremlerde 6 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Depremde kayan iki dağın altında kaldılar: Mutlu köyü 48 kişiye mezar oldu! Yürek yakan görüntü...

KÖY İKİ DAĞIN ALTINDA KALDI

Çelikhan ilçesi enkaza döndü. Deprem nedeniyle iki dağın altında kalan Mutlu köyünün enkazı vatandaşlara mezar oldu.

Depremde kayan iki dağın altında kaldılar: Mutlu köyü 48 kişiye mezar oldu! Yürek yakan görüntü...

AKRABA AİLELERDEN 48 KİŞİ CAN VERDİ

Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerden 48 kişinin akraba ailelerden oluştuğu öğrenildi. Cenazeler, Malatya Şehir Mezarlığı’na defin edildi.

Depremde kayan iki dağın altında kaldılar: Mutlu köyü 48 kişiye mezar oldu! Yürek yakan görüntü...

48 kişinin bulunduğu mezarlığı ziyaret ederek mezarlara çiçek bırakan Kenan Apak isimli bir vatandaş ise tarifsiz bir acı yaşandığını kaydederek diyecek söz bulamadıklarını söyledi.

Depremde kayan iki dağın altında kaldılar: Mutlu köyü 48 kişiye mezar oldu! Yürek yakan görüntü...

Depremde kayan iki dağın altında kaldılar: Mutlu köyü 48 kişiye mezar oldu! Yürek yakan görüntü...

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