Depremde kayan iki dağın altında kaldılar: Mutlu köyü 48 kişiye mezar oldu! Yürek yakan görüntü...

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.6 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 11 ili etkileyen deprem Adıyaman'da büyük bir yıkım yarattı. Depremlerde 6 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
KÖY İKİ DAĞIN ALTINDA KALDI
Çelikhan ilçesi enkaza döndü. Deprem nedeniyle iki dağın altında kalan Mutlu köyünün enkazı vatandaşlara mezar oldu.
AKRABA AİLELERDEN 48 KİŞİ CAN VERDİ
Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerden 48 kişinin akraba ailelerden oluştuğu öğrenildi. Cenazeler, Malatya Şehir Mezarlığı’na defin edildi.
48 kişinin bulunduğu mezarlığı ziyaret ederek mezarlara çiçek bırakan Kenan Apak isimli bir vatandaş ise tarifsiz bir acı yaşandığını kaydederek diyecek söz bulamadıklarını söyledi.