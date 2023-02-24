Depremde kayan iki dağın altında kaldılar: Mutlu köyü 48 kişiye mezar oldu! Yürek yakan görüntü... Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin büyük bir yıkım yarattığı Adıyaman'da feci bir olay yaşandı. Çelikhan ilçesinde iki dağın arasında kalan Mutlu köyünün enkazında 48 kişi hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy Editör