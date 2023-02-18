Adıyaman'da yürekleri yakan görüntü! Sağlam duvarlara 'Acıyaman' yazdılar

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem, 11 ilde yıkıcı bir etki yarattı. Depremin en çok hasar yarattığı illerden olan Adıyaman'da bin 485 bina yıkıldı, 4 bin 85 bina ağır hasar aldı. Acil yıkılması gereken bina sayısının 538 olarak belirlendiği ilden çok sayıda vatandaş ayrıldı.

VATANDAŞLAR EVLERİNİ TERK ETTİ

Evlerini terk eden vatandaşlar, güvenli alanlarda kurulan çadırlara yerleştirildi.

YAZILAR ACITTI

Her yerde yıkıntıların olduğu kent adeta hayalet şehre döndü. Molozlarla kaplı caddelerde sağlam kalan duvarlara şise boya ile 'Acıyaman' yazıldı.