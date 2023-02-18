Adıyaman'da yürekleri yakan görüntü! Sağlam duvarlara 'Acıyaman' yazdılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıcı bir etki yarattığı Adıyaman'da duvarlara yazılanlar kahretti.

Melahat Ersoy
Editör
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem, 11 ilde yıkıcı bir etki yarattı. Depremin en çok hasar yarattığı illerden olan Adıyaman'da bin 485 bina yıkıldı, 4 bin 85 bina ağır hasar aldı. Acil yıkılması gereken bina sayısının 538 olarak belirlendiği ilden çok sayıda vatandaş ayrıldı.

Adıyaman yürekleri yakan görüntü! Sağlam duvarlara 'Acıyaman' yazdılar

VATANDAŞLAR EVLERİNİ TERK ETTİ

Evlerini terk eden vatandaşlar, güvenli alanlarda kurulan çadırlara yerleştirildi.

YAZILAR ACITTI

Her yerde yıkıntıların olduğu kent adeta hayalet şehre döndü. Molozlarla kaplı caddelerde sağlam kalan duvarlara şise boya ile 'Acıyaman' yazıldı.

Adıyaman yürekleri yakan görüntü! Sağlam duvarlara 'Acıyaman' yazdılar

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