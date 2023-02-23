Kahramanmaraş depremi şehri yok etti! Adıyaman'ın deprem öncesi ve deprem sonrası fotoğrafları kahretti!

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Bu depremin ardından saat 13.24'de Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Bu depremlerde 11 il etkilenirken en fazla yıkımın yaşandığı illerden biri de Adıyaman oldu. Binlerce binanın yıkıldığı Adıyaman’daki değişim, deprem öncesinde ve deprem sonrasında aynı açılardan çekilen dron görüntüleri ile gözler önüne serildi.

Görüntülerde deprem öncesinde ayakta duran birçok binanın yıkıldığı gözlemlendi.