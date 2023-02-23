Depremzede çocuklara Kibritçi Kız masalı hediye etti! Masalı öğrenince küplere bineceksiniz!

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı. Bu depremin ardından saat 13.24'de Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti, depremde binlerce vatandaş yaralandı.

FOTOĞRAF ÇEKİP PAYLAŞTI

Deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarının sarılması için adımlar atılırken bölgeye giden isimlerden olan moda tasarımcısı ve iş insanı Sevim Alan, depremzede çocuklara kitap hediye etti. Alan'ın çocuklara hediye ettiği kitaplar arasında Kibritçi Kız kitabının yer alması ve bu anın fotoğrafını çekip, "Kibritçi kız okumasınlar mı" notunu düştü.

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Bu durumun tepki almasının nedeni ise Kibritçi Kız masalındaki küçük kızın masalın sonunda soğuktan donarak ölmesi. Deprem nedeniyle büyük bir kriz yaşayan çocuklara böyle bir kitap verilmesi tepki çekti.

KİBRİTÇİ KIZ MASALI HAKKINDA

Kibritçi Kız, 1845 yılında Danimarkalı Hans Christian Andersen tarafından yazılmış bir masaldır. Yılın son günü kibrit kutusu satmak için karlı sokaklarda dolaşan ve gece ısınmak için kibritlerini yakarken hayallere sığınan yoksul bir kız çocuğunun öyküsüdür. Avrupa edebiyatında geniş bir yer etmiş bir öyküdür.

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KİBRİTÇİ KIZ MASALI ÖYKÜSÜ

Yılın son gecesi kibrit satmak için karlı sokaklarda terliklerini kaybettiği için yalın ayak dolaşan yoksul kız çocuğu hiç kibrit satamaz. Babası tarafından dövülmekten korktuğu için eve dönmeye çekinir ve gece bir köşeye oturup ellerini ısıtmak için kibritlerini yakar. Hipotermiya geçiren küçük kız kibritler yandıkça hayaller görür; sıcacık bir soba, yemek masasında yiyecekler, bir yılbaşı ağacı hayal eder; kibritler söndükçe hayalleri yok olur. Son olarak ölmüş büyükannesinin hayalini görür. Büyükannesinin hayali kaybolmasın diye bütün kibritlerini tek seferde yakar. Büyükannesinin hayali son kibritle onu yanına alır ve sonunda küçük kız donarak ölür.

Sabah kızı ölü bulanlar kızın gördüğü hayallerden habersiz "Zavallı kız kendini kibrit ateşiyle ısıtmaya çalışmış ama donmuş" derler.