Depremzede kız, polis megafonundan şarkı söyledi! Şarkının o sözü polis memurunu ağlattı!

Deprem felaketinin ardından Adıyaman'a giden Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, depremzede çocuklara polis megafonundan şarkı söyletti.

Tayfun Altuntaş
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Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.6 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 11 ili etkileyen deprem Adıyaman'da büyük bir yıkım yarattı. Depremin ardından başka illerden polis ve jandarma ekipleri bölgeye giderek görev yapmaya başlattı.

Depremzede kız, polis megafonundan şarkı söyledi! Şarkının o sözü polis memurunu ağlattı!

POLİS YÜREKLERİ ISITTI

Bölgede görev yapan Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, yürekleri ısıtan bir harekete imza attı. Polisleri gören çocuklar, megafonu gördü. Bir polis memuru, kız çocuğuna 'Şarkı söylemek ister misin?' diye sordu.

ŞARKI SÖZÜ AĞLATTI

Daha sonra küçük kız, Grup Roj'un "Duydum ki bensiz yaralı gibisin' şarkısını söyledi.

O anlarda polis memurunun “Kanadı kırılmış kuşlar gibisin” sözü sonrası gözyaşını sildiği görüldü.

Depremzede kız, polis megafonundan şarkı söyledi! Şarkının o sözü polis memurunu ağlattı! Depremzede kız, polis megafonundan şarkı söyledi! Şarkının o sözü polis memurunu ağlattı! Depremzede kız, polis megafonundan şarkı söyledi! Şarkının o sözü polis memurunu ağlattı!

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