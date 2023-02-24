Depremzede kız, polis megafonundan şarkı söyledi! Şarkının o sözü polis memurunu ağlattı!

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.6 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. 11 ili etkileyen deprem Adıyaman'da büyük bir yıkım yarattı. Depremin ardından başka illerden polis ve jandarma ekipleri bölgeye giderek görev yapmaya başlattı.

POLİS YÜREKLERİ ISITTI

Bölgede görev yapan Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, yürekleri ısıtan bir harekete imza attı. Polisleri gören çocuklar, megafonu gördü. Bir polis memuru, kız çocuğuna 'Şarkı söylemek ister misin?' diye sordu.

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ŞARKI SÖZÜ AĞLATTI

Daha sonra küçük kız, Grup Roj'un "Duydum ki bensiz yaralı gibisin' şarkısını söyledi.

O anlarda polis memurunun “Kanadı kırılmış kuşlar gibisin” sözü sonrası gözyaşını sildiği görüldü.