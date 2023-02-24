Bakan Kirişci duyurdu: Depremzedelerin gıdaları 3 ay boyunca karşılayacak

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bugün Şanlıurfa'ya geldi. Çeşitli temaslarda bulunduktan sonra Şanlıurfa Valiliğinde basına kapalı yapılan toplantıya katılan Bakan Vahit Kirişci, daha sonra açıklamalarda bulundu.

"1 MİLYAR 68 MİLYON 933 BİN TL’LİK ÖDEME YAPACAĞIZ"

Deprem bölgesindeki çiftçilere verilen destekler hakkında bilgi veren Vahit Kirişci, "Deprem bölgesindeki 425 bin 275 depremzede çiftçimize toplam 3 milyar 414 milyon 727 bin 606 TL’yi bugün itibariyle yatırdık. Şanlıurfa özelinde ise 975 milyon 555 bin TL’si mazot ve gübre desteklemeleri olmak üzere toplam 1 milyar 68 milyon 933 bin TL’lik ödeme yapacağız" dedi. Kirişci, ödemelerin afet bölgesinde hem diğer işçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

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TMO'DAN ÖNEMLİ DESTEK

Bakan Kirişci, deprem bölgesindeki vatandaşların bazı ihtiyaç maddelerinin 3 ay süreyle karşılanacağının bilgisini veren Kirişci şöyle konuştu:

"Deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada 3 ay süresince ihtiyaç duyacakları un, pirinç, mercimek, ay çiçek yağı, fındık, kuru üzüm ve benzeri gıda maddeleri, ilgili kuruluşlar üzerinden Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından karşılanacaktır."