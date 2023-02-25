Namaz kılıyormuş gibi yaptılar kaşla göz arasında çaldılar! Bursa Tarihi Ulu Cami'de hırsızlık!

Bursa'da yaşları küçük olan 3 genç camiye girip namaz kılıyormuş gibi yaparak yanındaki kadının çantasını çalıp kaçtılar. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken ekiplerin soruşturması sürüyor.

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Namaz kılıyormuş gibi yaptılar kaşla göz arasında çaldılar! Bursa Tarihi Ulu Cami'de hırsızlık!

Bursa'da akşam saatlerinde Tarihi Ulu Cami'de bir hırsızlık olayı meydana geldi. Camide ki kameralara yansıyan görüntülerde yaşları küçük olan 3 gencin bir kadının eşyalarını çalarken görüntülendi.

NAMAZ KILIYORMUŞ GİBİ YAPTILAR

Olay iki gün önce akşam saatlerinde gerçekleşti. Kamera kayıtlarında yaşlarının küçük olduğu görülen 3 kişi, namaz kılan kadının yanına yaklaştı. Ulucami’nin kadınlar için ayrılan bölümüne gelen şahıslar, namaz esnasında ortada toplanan çantaların arasındaki telefonu gözüne kestirdi. Şahıslardan biri ise etrafı kontrol ettikten sonra diğer hırsızlardan biri eşyaların yanında namaz kılıyormuş gibi yapmaya başladı. Görüntülerde 23. saniyede hırsızlık yapan bir şahısın ayağı ile çantayı çekmeye çalıştığı görüntülendi. Arkadaşının yardımıyla eşyaların arasındaki telefonu saniyeler içerisinde cebine atan şahıs, namazı bırakıp arkadaşları ile gözden uzaklaştı

Namaz kılıyormuş gibi yaptılar kaşla göz arasında çaldılar! Bursa Tarihi Ulu Cami'de hırsızlık!.

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